폭스바겐 R, 2027년 뉘르부르크링 24시 내구레이스 출전

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브랜드 출범 25주년 기념…골프 R 레이스카 개발 중

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐의 고성능 브랜드 '폭스바겐 R'이 2027년 세계 최고 수준의 내구레이스인 '뉘르부르크링 24시'에 출전한다. 브랜드 출범 25주년을 기념하는 행보다.

폭스바겐 R은 독일 바르메나우 기반 막스 크루제 레이싱과 협력해 사륜구동 '골프 R' 레이스카를 개발 중이다. 출전에 앞서 공개될 '골프 R 24H' 쇼카는 향후 선보일 레이스카의 방향성을 제시하는 모델로 뉘르부르크링 링 불러바드에서 대중에게 공개될 예정이다.

2002년 4세대 골프 R32의 탄생으로 시작된 폭스바겐 R은 브랜드명 자체가 '레이싱'에서 유래했을 만큼 모터스포츠와 깊은 연계성을 지닌다. 이번 출전은 고성능 브랜드로서의 정체성을 극한의 경쟁 무대에서 직접 증명하겠다는 의지를 담고 있다.

폭스바겐 '골프 R 24H' 쇼카 [사진=폭스바겐]

2027년 레이스에 투입될 경주차는 현행 골프 R의 사륜구동 레이싱 버전으로 개발된다. 현재 양산 중인 골프 R은 2.0L TSI 엔진을 탑재해 최고출력 333마력, 최대토크 42.8kg·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.6초 만에 도달한다. 여기에 'R 퍼포먼스 토크 벡터링'이 적용된 4MOTION 사륜구동 시스템과 VDM(Vehicle Dynamics Manager) 등 첨단 제어 기술이 결합돼 있다.

폭스바겐의 테스트 및 개발 드라이버이자 막스 크루제 레이싱의 공동 창립자인 벤야민 로이히터가 프로젝트에 참여한다. 로이히터는 폭스바겐 고성능 양산 모델의 정교한 셋업을 담당해 온 전문가로, 레이싱 현장에서 얻은 피드백을 기술 개발에 직접 반영하는 역할을 수행한다.

y2kid@newspim.com