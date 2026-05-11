한정애, 정원오와 LG 마곡 방문..."AI는 시민 삶 스며드는 공공인프라 돼야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"마곡 논의가 '유엔 AI 허브' 서울 유치로 이어지길 기대"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 11일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크를 찾아 "AI(인공지능)는 혁신 기술을 넘어 시민 삶 속에 깊이 스며드는 공공 인프라가 돼야 한다"고 했다.

한 의장은 이날 페이스북에서 정원오 민주당 서울시장 후보와 함께 LG사이언스파크를 방문해 AI 모델 '엑사원(EXAONE)' 시연을 참관하고 정책간담회를 진행했다고 밝혔다.

한정애 민주당 정책위의장(우)이 정원오 민주당 서울시장 후보(좌)와 함께 11일 LG사이언스파크를 방문해 AI 모델 '엑사원(EXAONE)' 시연을 참관하고 정책간담회를 진행했다. [사진=한정애 의원 페이스북]

한 의장은 "강서구 마곡은 서울 미래산업이 모이는 핵심 거점"이라며 "정 후보가 제시한 '우리동네 15분 AI' 공약 역시 이곳에서부터 현실화될 수 있다"고 했다.

이어 "대중교통과 공공서비스까지 AI가 폭넓게 적용돼야 시민이 체감할 수 있는 'AI 도시 서울'이 될 것"이라며 "장애인과 비장애인 모두가 불편 없이 접근할 수 있는 배리어프리 서울, 누구에게나 열려 있는 서울을 위해 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

또 "오늘 마곡에서 시작된 논의가 서울의 AI 경쟁력을 높이고 '유엔 AI 허브' 서울 유치까지 이어지길 기대한다"고 했다.

chogiza@newspim.com