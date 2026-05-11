ACE 휴머노이드로봇 ETF, 상장 1개월 수익률 36.98% 1위

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국내 상장 휴머노이드 ETF 8개 중 최고

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 'ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ ETF'의 상장 후 1개월 수익률이 동일 유형 상품 중 1위를 기록했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 8일 기준 해당 상장지수펀드(ETF)의 최근 1개월 수익률은 36.98%로, 국내 상장 휴머노이드 ETF 8개 중 가장 높다.

지난달 7일 상장한 이후 개인순매수는 317억원을 넘어섰으며, 8일 기준 순자산액은 583억원을 웃돈다.

[사진=한국투자신탁운용]

ETF는 현대차와 로보티즈를 각각 20% 내외로 편입했다. 현대오토에버·현대모비스 등을 추가 편입해 현대차그룹 노출도를 높였다. 이 밖에 휴머노이드 완제품 개발사 레인보우로보틱스, 레인보우로보틱스의 액추에이터 공급사 에스피지, 로봇 정밀 감속기 공급사 에스비비테크, 협동로봇 개발사 두산로보틱스 등 밸류체인 전반의 기업을 담았다.

지난 5일(현지시간) 현대차그룹 보스턴다이나믹스는 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 개발형 모델 수행 영상을 공개했다. 강화학습 기반의 전신 제어 방식을 적용했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "2026년은 피지컬 AI를 기반으로 주요 기업들의 양산이 시작될 휴머노이드 로봇 상용화의 원년"이라며 "변동성이 큰 초기 시장인 만큼 밸류체인 전반에 투자하며 산업 성장 수혜를 효율적으로 선점하는 것이 유리할 것"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com