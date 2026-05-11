미래에셋증권, 개인투자용국채 5월 청약 진행

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10년물 연평균 수익률 5.92%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 개인투자용국채 5월 청약을 이달 15일까지 진행한다고 11일 밝혔다. 청약은 전국 영업점과 모바일 트레이딩 시스템(MTS) M-STOCK에서 오전 9시부터 오후 4시까지 신청할 수 있다.

총 발행 규모는 2000억원이다. 종목별로는 ▲3년물 이표채 50억원 ▲3년물 복리채 50억원 ▲5년물 500억원 ▲10년물 1100억원 ▲20년물 300억원이다.

5월 발행물 가산금리는 ▲3년물 0% ▲5년물 0.3% ▲10년물 1.05% ▲20년물 1.30%다. 만기 보유 시 세전 수익률은 ▲3년물 이표채 10.35%(연평균 3.45%) ▲3년물 복리채 10.71%(연평균 3.57%) ▲5년물 20.67%(연평균 4.13%) ▲10년물 59.28%(연평균 5.92%) ▲20년물 160.80%(연평균 8.04%)다.

미래에셋증권 로고. [사진=미래에셋증권]

개인투자용국채는 2026년 1분기 기준 총 7000억원 모집에 1조5670억원이 청약돼 경쟁률 2.24대1을 기록했다. 3년물을 포함한 전 종목에서 4개월 연속 초과청약이 이어지고 있다.

개인투자용국채는 5년 이상 만기 보유 시 표면금리와 가산금리를 합산한 복리 이자가 지급된다. 매입금액 총 2억원까지 이자소득 분리과세 혜택이 적용된다. 3년물 이표채는 보유 기간 중 연 1회 정기이자를 지급하고 만기 시 원금·정기이자·추가이자를 지급하며, 분리과세 혜택은 없다. 발행 후 13개월 차부터 중도환매가 가능하나 이 경우 복리이자 및 분리과세 혜택은 적용되지 않는다.

dconnect@newspim.com