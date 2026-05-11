티웨이항공, 1분기 영업익 199억…8개 분기 만에 흑자

매출 6122억 달성…전년비 약 37% 성장

전 노선 90% 이상 탑승률…여행수요 선점

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 티웨이항공이 효율적인 노선 운영과 기재 활용을 바탕으로 8개 분기 만에 영업이익 흑자전환에 성공했다.

티웨이항공은 올해 1분기 별도 기준 매출액이 전년 동기 대비 약 37% 증가한 6122억 원으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 199억 원을 기록하며 8분기 만에 흑자로 돌아섰다.

티웨이항공 항공기 [사진=티웨이항공]

실적 개선의 주요 배경으로는 겨울 성수기 여행 수요 증가에 대응한 탄력적인 노선 운영이 꼽힌다. 티웨이항공은 계절별 수요 변화에 맞춰 기재 활용도를 극대화했으며, 그 결과 전체 노선에서 90% 이상의 높은 탑승률을 유지했다. 노선별로는 국내선과 일본 노선이 각각 95%의 탑승률을 기록했고 대만(94%), 동남아(93%), 유럽(90%) 등 전 지역에서 고른 수송 실적을 보였다. 1분기 총 탑승객 수는 전년보다 17% 늘어난 313만 명을 돌파했다.

화물 운송 사업의 가파른 성장세도 흑자전환을 뒷받침했다. 대형 기재 도입과 글로벌 네트워크 확장에 힘입어 1분기 화물 물동량은 약 9000톤을 기록, 2024년 1분기 대비 2년 만에 130% 급증했다. 이는 중·장거리 노선의 안정적인 안착과 전략적인 영업 활동이 결합된 성과로 분석된다.

특히 소노트리니티그룹 인수 이후 단행된 체질 개선 작업이 실적 반등의 기폭제가 됐다. 티웨이항공은 노선 운영 구조를 효율성 중심으로 전면 재편했으며, 이러한 구조적 변화가 실질적인 수익성 개선으로 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

티웨이항공 관계자는 "1분기 흑자전환은 선제적 대응과 효율적인 노선 운영 및 확대 등이 복합적으로 반영된 결과"라며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 안정적인 수익 구조를 구축하고 고객 만족도를 높이기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com