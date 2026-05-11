허태정 "대전 반드시 되찾겠다"…민주당 대전시당 선대위 출범

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 더불어민주당 대전시당이 11일 선거대책위원회 출범식을 열고 6·3 지방선거 승리를 위한 본격적인 총력전에 돌입했다. 허태정 대전시장 후보는 "압도적 승리로 시민이 원하는 유능한 지방정부를 만들겠다"며 필승 의지를 강조했다.

민주당 대전시당은 이날 오후 대전 선샤인호텔에서 '제9회 전국동시지방선거 선거대책위원회 확대간부회의 및 출범식'을 개최했다.

11일 대전 선샤인호텔에서 열린 선거대책위원회 출범식에서 허태정 시장 후보 등 후보들과 선대위원장들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=민주당 대전시당] 2026.05.11 gyun507@newspim.com

허 후보는 출범식에서 "이번 지방선거는 4년 전 결과를 바로잡고 대전의 미래를 다시 세우는 중요한 선거"라며 "대전시정을 반드시 되찾아 시민 삶을 바꾸는 일 잘하는 지방정부를 만들겠다"고 밝혔다.

이어 "민주당 모든 후보들이 하나로 힘을 모아 끝까지 뛰겠다"며 "압도적인 승리로 시민 기대에 보답하겠다"고 강조했다.

이날 행사에는 염홍철·권선택·장종태·박용갑·황정아·김용복 선대위원장 등이 참석해 허 후보를 중심으로 한 '원팀' 체제를 강조했다.

민주당 대전시당 출마자들도 결의문을 통해 "시민의 고통에 즉각 응답하는 유능한 지방정부를 세우겠다"며 "불통과 무능의 시정을 끝내고 시민 중심의 대전시정을 만들겠다"고 밝혔다.

한편 민주당 대전시당은 이날 선대위 출범을 계기로 지방선거 체제를 본격 가동하고 민생·경제·복지 중심의 선거운동에 집중할 계획이다.

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