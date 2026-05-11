NH투자증권, 퇴직연금 디폴트옵션 이벤트 실시

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최초 지정 고객 추첨 3000명 커피 교환권 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 오는 8월 31일까지 퇴직연금 가입자를 대상으로 디폴트옵션(사전지정운용방법) 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이벤트 기간 중 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 디폴트옵션을 최초 지정하는 고객에게는 추첨을 통해 3000명에게 스타벅스 카페아메리카노T 모바일 교환권을 제공한다. 디폴트옵션 상품을 100만원 이상 순매수할 경우 추첨을 통해 1000명에게 스타벅스 모바일 상품권 1만원권을, 100명에게는 3만원권을 증정한다.

NH투자증권의 디폴트옵션은 적극투자형·중립투자형·안정투자형·안정형 등 투자 성향별 포트폴리오로 구성된다. 타깃데이트펀드(TDF)와 정기예금을 결합한 자산배분 전략을 기반으로 운용된다.

[사진=NH투자증권]

2025년 4분기 금융감독원 통합연금포털 퇴직연금 비교공시 기준으로 '중립투자형 포트폴리오2'는 연 수익률 14.52%를 기록, 퇴직연금 총적립금 3조원 이상 사업자 기준 증권업권 1위를 차지했다.

세부 내용은 NH투자증권 홈페이지와 모바일 앱 'N2'·'나무(NAMUH)'에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com