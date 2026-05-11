경찰, '선상파티' 김건희 불송치...김용현·김성훈 불구속 송치 

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김용현 직권남용 교사 혐의...헌재 증언 위증 혐의도 추가

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 윤석열 전 대통령 부부 선상파티 의혹을 수사해 온 경찰이 김건희 여사에 대해 무혐의 처분을 내렸다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 11일 "대통령경호법상 직권남용 교사 혐의와 관련해 피의자 김건희는 증거불충분으로 불송치 종결했다"고 밝혔다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 선상파티 의혹을 받는 김건희 여사에 대해 증거불충분으로 불송치했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

경찰은 김용현 전 경호처장(전 국방부장관)과 김성훈 전 경호처 기획관리실장을 각각 대통령경호법상 직권남용 교사와 위증 혐의, 대통령경호법상 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

윤 전 대통령 부부는 2023년 8월 경남 거제 저도에서 여름휴가 당시 해군 지휘정인 귀빈정에서 파티를 열어 군 자산을 사적으로 유용했다는 의혹을 받고 있다. 당시 김 전 처장은 행사와 관련해 김 전 관리실장을 통해 경호처 직원들에게 고급 식자재 공수, 파티를 위한 노래방 기계 설치, 불꽃놀이 준비 등 과도한 지시를 한 혐의를 받고 있다.

김 전 실장은 경호처 직원들에게 다금바리 등 공수, 노래방 기계 설치, 불꽃놀이 준비 등을 지시했다. 김 전 실장은 야간 항해 중인 해군 함정 정장에게 불꽃놀이를 가깝게 볼 수 있도록 입항 저지, 급속 항로 변경 등 무리한 운항을 지시한 혐의도 받는다.

김 전 장관에게 적용된 위증 혐의는 지난 2025년 1월 23일 헌법재판소에서 열린 대통령 탄핵심판 제4차 변론기일에 증인으로 한 발언에서 비롯됐다.

당시 김 전 장관은 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결을 저지하기 위해 국회의원을 끌어내라는 지시를 한 사실이 있음에도 없다고 위증한 혐의를 받는다.

한편 특수본은 경호처, 해군, 귀빈정 관련자 조사에서 김 여사 지시나 요구 내용이 확인된 게 없다며 김 여사를 직접 조사하지는 않았다.

krawjp@newspim.com