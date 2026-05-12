신임 한은 금융통화위원에 김진일 고려대 교수

AI 핵심 요약beta
- 김진일 고려대 경제학과 교수가 11일 한국은행 금융통화위원회 신임 위원 후보자로 선임됐다.
- 미국 연방준비제도 선임 이코노미스트 출신인 김 후보자는 거시경제·통화정책 전문가로 2010년부터 고려대 교수로 재직 중이다.
- 김 후보자는 인사청문회 없이 대통령 임명을 거쳐 13일부터 2030년 5월 12일까지 금통위원으로 활동하게 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =김진일 고려대학교 경제학과 교수가 신임 한국은행 금융통화위원회 후보자로 선임됐다.
한국은행은 11일 한국은행법 제13조에 따라 전국은행연합회 회장이 신성환 금융통화위원회 위원의 후임위원으로 김진일 고려대학교 경제학과 교수를 추천했다고 밝혔다.
1967년생인 김 후보자는 서울고와 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 서울대 대학원에서 경제학 석사, 미국 예일대 대학원에서 경제학 박사 학위를 받았다.
미국 연방준비제도(Fed)에서 선임 이코노미스트로 근무한 거시경제·통화정책 전문가로 조지타운대 비상임교수, 버지니아대 경제학과 조교수 등을 거쳤다. 2010년부터는 고려대 정경대학 경제학과 교수로 재직 중이다. 과거 한은 조사국과 경제연구원 자문교수로 활동하기도 했다.
금융통화위원은 기준금리 등 한국은행의 통화신용정책을 심의·의결하는 자리다. 김 후보자가 임명되면 신 위원의 후임으로 금통위에 합류해 통화정책 결정에 참여하게 된다.
금융통화위원회는 총 7명의 위원으로 구성되며 한은 총재와 부총재가 당연직으로 참여하고 나머지 5명의 위원은 재정경제부 장관, 한은 총재, 금융위원장, 대한상공회의소 회장, 은행연 회장의 추천을 받아 대통령이 임명한다.
현재 금융통화위원회는 신현송 한국은행 총재와 유상대 부총재를 포함해 장용성, 황건일, 김종화, 이수형 금통위원으로 구성돼 있으며 신성환 위원 임기는 오는 12일 종료된다.
신임 위원은 별도 인사청문회 없이 대통령 임명 절차를 거치며 임기는 한은법 제15조 1항에 따 신 위원 임기 종료일 이후인 5월 13일부터 시작된다. 김진일 후보자가 임명되면 임기는 2030년 5월 12일까지다.
romeok@newspim.com