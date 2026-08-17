삼성전자, 액티비전 블리자드와 맞손…'콜 오브 듀티' 최적화

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 17일 액티비전 블리자드와 신작 협업을 맺었다.
- 콜 오브 듀티 모던 워페어4를 삼성 TV·모니터에 최적화했다.
- 게임스컴 체험존과 코드 배포로 글로벌 마케팅을 강화했다.
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게임스컴 체험존 운영…베타 코드 5만개 배포
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 글로벌 게임 개발사 액티비전 블리자드와 손잡고 게이밍 시장 공략을 강화한다.
삼성전자는 액티비전 블리자드의 대표 1인칭 슈팅게임(FPS) 신작 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4'의 공식 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다.
삼성전자는 게임 개발 단계부터 참여해 TV와 모니터, 사운드바, 와이파이 스피커 등 주요 제품을 게임 플레이에 최적화했다.
특히 양사는 신작에 32대 9 '슈퍼 울트라와이드' 화면비를 구현해 삼성 게이밍 모니터 '오디세이 G9'에서 넓은 시야로 게임을 즐길 수 있도록 했다.
삼성전자의 'HDR10+ 게이밍' 기술도 적용됐다. 어두운 실내부터 밝은 야외 전장까지 색감과 명암을 정교하게 표현하는 것이 특징이다. 이번 신작은 K-콘텐츠에서 영감을 받아 한국을 주요 배경으로 제작됐다.
삼성전자는 신작 출시에 맞춰 글로벌 마케팅도 확대한다. 오는 21일 오전 9시(미국 서부시간) 액티비전의 출시 라이브 이벤트 '콜 오브 듀티: 넥스트'를 '삼성 게이밍 허브'에서 생중계한다.
21일부터 24일까지 진행되는 베타 테스트에 참여할 수 있는 PC용 코드도 게이밍 허브 이용자 5만명에게 제공한다.
오는 26~30일 독일 쾰른에서 열리는 '게임스컴 2026'에서는 오디세이 모니터를 활용한 '모던 워페어 4' 체험존을 운영한다. 관람객에게 총 500개의 볼트 에디션 게임 코드도 증정한다.
이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "글로벌 게임사와의 협업을 지속 확대해 게이밍 시장에서의 리더십을 강화해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com