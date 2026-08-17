하나은행, 인천시에 민생부터 미래산업까지 3500억원 금융지원

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청년·서민·소상공인 금융지원

미래산업 보증·유니콘펀드까지

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 인천시와 손잡고 민생금융부터 미래 전략산업 육성까지 아우르는 총 3500억원 규모의 금융지원에 나선다.

하나은행은 지난 14일 인천광역시와 서민·청년·소상공인의 생활 안정과 미래 전략산업 및 혁신기업 육성을 위한 총 3건의 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

[사진=하나은행]

이번 협약은 단순한 금융 지원을 넘어 인천시의 민생·산업·투자 정책과 금융을 연계해 지역경제 회복과 성장 생태계 조성에 기여하기 위해 마련됐다. 하나은행은 청년, 서민, 소상공인, 중소기업 등 성장 단계별 맞춤형 금융 지원을 확대해 지역금융 파트너 역할을 강화한다.

하나은행은 인천시와의 동반성장 업무협약을 통해 청년과 금융 취약계층, 소상공인을 대상으로 생활밀착형 금융지원을 확대한다.

청년 주거안정과 취업 지원 금융서비스를 제공하고, 전세사기 피해자 긴급 생계비 지원, 성실상환 취약차주 원금 상환 지원, 장기연체자 재기 지원 등 맞춤형 금융 프로그램도 운영한다.

소상공인 지원도 강화한다. 하나은행은 인천신용보증재단에 추가 특별출연을 실시해 약 300억원 규모의 보증부 대출을 공급한다. 인천형 특별경영안정자금도 기존 1650억원에서 2483억원으로 확대해 지역 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 지원할 예정이다.

미래산업 육성을 위한 금융지원도 추진한다. 기술보증기금과의 협약을 통해 AI·바이오·콘텐츠·에너지(ABC+E) 분야 우수 기술기업을 대상으로 총 1500억원 규모의 협약보증을 제공한다. 대상 기업에는 최대 100% 보증비율과 최대 0.6%의 보증료 지원 등 금융 혜택이 제공된다.

아울러 하나은행은 인천시와 하나증권과 함께 2000억원 규모의 '인천 유니콘 펀드'를 조성한다. 하나금융그룹이 2000억원을 출자하고 하나증권이 운용을 맡으며, 하나은행은 지역 유망 스타트업과 혁신기업을 발굴해 투자와 후속 지원을 연계할 계획이다.

이호성 하나은행장은 "지역은행의 역할은 시민과 기업이 필요로 하는 금융을 가장 먼저 고민하고 지역의 미래에 함께 투자하는 것"이라며 "인천시의 정책에 발맞춰 민생경제 회복과 미래 성장동력 육성에 실질적인 힘이 되는 향토은행으로서 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com