하나은행, 한국세무사회와 '유언대용신탁·후견인 제도 활성화' 맞손

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 13일 한국세무사회와 협약을 맺었다.
- 유언대용신탁·후견인 제도 활성화를 위해서다.
- 신탁 교육·컨설팅으로 자산관리 지원을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 13일 서울 을지로 본점에서 한국세무사회와 '유언대용신탁 및 후견인 제도 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 초고령사회 진입에 따라 증가하는 자산승계 및 후견인 제도 수요에 대응해 하나은행의 신탁 전문성과 한국세무사회의 세무 전문성을 결합한 맞춤형 자산관리 모델을 구축하기 위해 추진됐다.
이날 협약식에서 양 기관은 한국세무사회 회원의 고객관리 직무 효율화와 세무사 후견인 제도 등 주요 추진 사업을 활성화하기 위한 다각적인 협력 방안을 논의했다.
협약에 따라 하나은행은 한국세무사회 회원을 대상으로 유언대용신탁 등 신탁 관련 금융업무 교육과 맞춤형 컨설팅 및 상담을 종합 제공한다. 한국세무사회는 회원들이 고객 자산관리 과정에서 유언대용신탁과 세무사 후견인 제도를 활용할 수 있도록 지원하며, 양 기관은 체계적인 업무 활성화를 위한 협력을 이어갈 계획이다.
세무사회 회원들은 고객 자산관리 및 후견 업무 수행 시 신탁 제도를 활용한 솔루션을 제공함으로써 직무 영역을 넓히고 자산관리 서비스의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.
하나은행 관계자는 "축적된 신탁 분야 노하우를 바탕으로 세무사의 전문적인 자산관리와 고객 지원 업무를 도울 것"이라며 "한국세무사회와의 협업을 통해 고객들에게 정교하고 신뢰할 수 있는 종합 자산관리 컨설팅 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com