하나은행, 광복회와 독립유공자·후손 지원 공익신탁 사업 추진

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'나라사랑 공익신탁' 신탁이익 활용

백범 김구 탄생 150주년 기념사업 공동 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 광복회와 손잡고 독립유공자와 후손 지원을 위한 공익신탁 사업을 추진한다.

하나은행은 제81주년 광복절을 맞아 광복회와 독립유공자 및 후손 지원, 보훈사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

서울 을지로 하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹]

이번 협약은 하나은행이 2015년 광복 70주년을 기념해 수탁한 '광복70주년 나라사랑 공익신탁'의 신탁이익을 활용해 독립유공자와 후손을 지원하고, 공익신탁을 통한 사회적 가치 실현을 확대하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약과 함께 추진하는 '백범 김구 탄생 150주년 기념사업'을 통해 광복의 역사와 독립정신을 미래세대에 계승하고 독립유공자 후손에 대한 지원을 강화할 계획이다.

하나은행은 공익신탁 만기 이후 가입자에게 신탁원금을 반환하고 남은 신탁이익을 활용해 다양한 보훈사업을 추진한다. 지원 사업에는 독립유공자 후손 장학금과 생계 지원을 비롯해 독립운동 연고지 답사 및 학술연구, 독립유공 관련 단체와 기념사업 지원 등이 포함된다.

광복회는 경제적·교육적 지원이 필요한 독립유공자 후손을 발굴·추천하고, 하나은행은 신탁이익을 바탕으로 관련 사업에 자금을 투명하게 집행할 예정이다.

이호성 하나은행장은 "광복 81주년과 백범 김구 탄생 150주년을 맞아 독립유공자와 후손에게 실질적인 도움이 되는 사업을 추진하게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 공익신탁 제도를 활용해 기부문화를 확산하고 금융의 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com