연금공단, 청년 생애 첫 연금보험료 지원 사전신청 시작

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 1일 2009년생 대상 사전신청을 시작했다.
- 2027년부터 18세 청년 첫 1개월 보험료 4만1000원을 지원한다.
- 본인·부모가 온라인 신청 가능하고 홍보를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"혜택 놓치지 않도록 안내 지속"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 내년 18세가 되는 2009년생을 대상으로 '청년 생애 첫 연금보험료 지원' 사전신청이 시작됐다.
국민연금공단은 2027년 1월 1일부터 시행하는 '청년 생애 첫 연금보험료 지원'에 앞서 2009년생 청년 대상으로 사전신청을 받는다고 1일 밝혔다.
'청년 생애 첫 연금보험료 지원' 제도는 학업, 군 복무 등으로 국민연금 가입 시점이 늦어지는 청년들의 조기 가입을 유도해 노후준비 발판을 마련하기 위한 제도다.
2027년 이후 18세가 되는 청년에게 첫 1개월분 연금보험료 전액(국비)을 지원한다. 지원 금액은 신청일 기준 국민연금 기준소득월액 하한액에 해당하는 보험료 전액 4만1000원이다.
신청은 본인은 물론 부모도 할 수 있다. 부모가 신청할 때는 자녀와 가족관계가 확인돼야 하지만, 연금공단 전산망에서 가족관계가 확인되면 별도의 구비 서류 없이 신청할 수 있다. 연금공단 지사에 직접 방문하지 않더라도 홈페이지나 모바일 앱에서 간편하게 신청할 수 있다. 연금공단은 고등학교 등을 대상으로 홍보를 추진하겠다고 밝혔다.
김성주 이사장은 "청년 생애 첫 연금보험료 지원은 학업과 진로를 준비하는 청년들에게 미래와 노후를 준비하는 든든한 출발점이 될 것"이라며 "제도를 몰라 혜택을 놓치지 않도록 현장 중심의 안내와 홍보를 지속해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com