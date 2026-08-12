하나은행, 강남 '외환자본거래센터' 개점…기업·자산가 원스톱 서비스

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 12일 강남 삼성동에 외환자본거래센터를 신설했다.
- 센터는 FDI·해외투자 등 복잡한 외환거래를 원스톱 지원한다.
- 해외이주·복귀자 맞춤 금융과 전문 자문도 제공한다.
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법무·회계법인 협업으로 전문성 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 기업과 자산가의 복잡한 외환자본거래 수요에 대응하기 위해 외환 전문 조직인 '외환자본거래센터'를 신설했다.
하나은행은 지난 11일 서울 강남구 삼성동 Place1에 '외환자본거래센터'를 개점했다고 12일 밝혔다.
외환자본거래센터는 외국인직접투자(FDI)와 해외직접투자, 해외 증권 취득, 해외이주 금융 등 복잡한 외환자본거래를 전문적으로 지원하기 위해 설립된 조직이다. 기업과 자산가를 대상으로 신고부터 자문까지 원스톱 외환 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.
센터는 주요 법무법인과 회계법인, 기업이 밀집한 강남권에 자리 잡고 외환자본거래 전문 인력을 배치했다. 법무·회계법인과의 협업 네트워크를 활용해 고객의 다양한 외환 관련 업무를 보다 신속하고 체계적으로 지원할 계획이다.
고객은 외환자본거래센터를 통해 외국인직접투자(FDI) 신고와 외화계좌 개설, 국내외 투자 및 해외 부동산 취득 관련 외환 신고 상담, 외화 자금조달과 크로스보더(Cross-Border) 자본거래 자문 등 다양한 서비스를 이용할 수 있다.
해외이주자와 국내 복귀 재외국민을 위한 맞춤형 금융서비스도 제공한다. 해외이주비 송금과 해외 자산 취득, 외환 신고는 물론 국내 복귀 이후 자금 정착까지 해외이주 전 과정에 걸친 금융 상담을 지원할 예정이다.
이호성 하나은행장은 "변화하는 글로벌 금융환경에 맞춰 외환 전문성을 지속적으로 강화해 왔다"며 "외환자본거래센터를 통해 보다 신속하고 전문적인 금융 솔루션을 제공해 고객이 가장 신뢰하는 외환 전문은행으로 자리매김하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com