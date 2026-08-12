지그재그 "30대 후반은 오프라인 선호" 통념 깼다…거래액 36%↑

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'가 쇼핑몰 카테고리에서 30대 고객의 구매가 늘어나며 올 상반기 30대 거래액이 역대 최대치를 기록했다고 12일 밝혔다.

[사진=카카오스타일]

지그재그에서는 올 상반기 쇼핑몰 카테고리의 30대 거래액이 전년 동기 대비 약 20%, 2024년 상반기 대비 약 40% 증가했다. 쇼핑몰 전체 거래액에서 30대가 차지하는 비중도 2024년 32%에서 올 상반기 43%까지 뛰어 3년 연속 상승세를 이어갔다. 같은 기간 30대 구매자 수도 2024년 대비 40% 이상 증가했다.

특히 30대 후반의 성장이 두드러진다. 통상 30대 후반은 온라인 쇼핑몰보다는 오프라인 브랜드나 명품 등을 소비한다는 인식이 있지만, 지그재그에서는 상반기 35~39세 거래액이 전년 대비 36% 늘며 30~34세 성장률(13%)의 3배에 육박하는 증가폭을 보였다.

1인당 결제액이 가장 높은 연령대는 30대 초·중반(30~34세)으로 나타났다. 올 상반기 이 연령대의 1인당 결제액은 20대 초반(20~24세)보다 약 48% 높게 나타나는 등 소비력 측면에서도 30대의 존재감이 두드러졌다.

상반기에 30대가 가장 많이 찾은 쇼핑몰은 슬로우앤드로, 30대 초반·중반·후반 전 구간에서 거래액 1위를 차지했다. 이외 초반(30~33세) 연령대에서는 핫핑, 어텀, 커먼유니크 등이, 중·후반에서는 베니토와 매니크, 리얼코코 등이 인기를 얻고 있다. 특히 어텀은 30대 초반 거래액이 전년 대비 120% 급증하며 가장 가파른 성장세를 보였다.

30대에게 인기 있는 쇼핑몰 대부분은 자체제작 상품으로 나타났다. 실제 30대 거래액의 약 53%가 쇼핑몰이 직접 기획·제작한 상품에서 나왔다. 기본 디자인에 안정적인 품질, 합리적인 가격을 갖춘 자체제작 의류가 30대의 선택을 받고 있는 것으로 풀이된다.

쇼핑몰 카테고리에서 30대 비중이 가장 높은 분야는 임부복으로, 전체 거래액의 약 85%가 30대에서 발생했다. 드레스(63%), 커플룩·패밀리룩(53%), 투피스·세트(52%)도 30대 거래액 비중이 절반을 넘었다. 결혼과 출산, 가족 단위 나들이 등 생애주기에 따른 수요가 30대에 집중된 결과로 해석된다.

카카오스타일 관계자는 "소호 쇼핑몰은 지그재그에서 가장 큰 거래액을 차지하는 핵심 카테고리로, 이 영역에서 30대가 주력 소비층으로 떠올랐다는 점이 눈에 띈다"며 "지그재그는 다양한 연령대 여성들의 선택을 받을 수 있도록 쇼핑몰 내에서도 카테고리를 세분화해 운영하고 있다"고 말했다.

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