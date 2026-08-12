관세청, 인도에 韓기업 통관애로 해소 요청...지원 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 관세청 한민 국장이 11일 인도서 통관애로 해소를 요청했다
- 현지 진출 한국기업 사례를 전달하며 인도 측 지원을 당부했다
- 양국은 연수·제4차 청장회의 등 협력강화 방안을 논의했다
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현지 진출기업 통관 지원 위한 협력 기반 확대
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 인도 관세당국에 현지 진출 한국 기업의 통관 애로를 해소하기 위한 지원을 요청했다.
관세청은 한민 국제관세협력국장이 지난 11일 인도 뉴델리에서 비벡 차투르베디 인도 중앙간접세·관세위원회(CBIC·Central Board of Indirect Taxes and Customs) 위원장과 고위급 양자면담을 했다고 12일 밝혔다.
한 국장은 현지 진출기업이 통관 과정에서 겪은 애로 사례를 전달하고 인도 측의 관심과 지원을 요청했다. 세관직원 초청연수와 제4차 관세청장회의 개최 등 양국 관세당국 간 협력 강화 방안도 논의했다.
인도 중앙간접세·관세위원회는 관세와 소비세, 상품·서비스세의 부과·징수 정책을 수립하고 밀수·마약 단속을 담당하는 인도 재무부 산하 기관이다.
한 국장은 "인도는 아시아·태평양 지역의 중요한 협력 파트너"라며 "우리 기업이 수출하는 데 어려움이 없도록 양국 간 협력을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com