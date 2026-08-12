토스, 교보생명과 디지털자산 생태계 구축 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 토스와 교보생명이 12일 디지털자산 협약을 맺었다
- 양사는 금융 서비스 발굴과 규제준수형 생태계 확장에 나섰다
- 기술검증을 통해 보험 등 실제 활용처를 찾기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스 운영사 비바리퍼블리카가 교보생명과 디지털자산 생태계 구축 및 서비스 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
지난 7일 서울 종로구 교보생명 본사에서 열린 협약식에는 김규하 토스 부대표(COO)와 박진호 교보생명 부사장 등 양사 관계자가 참석했다.
이번 협약은 디지털자산을 활용한 금융 서비스를 공동 발굴하고, 규제에 부합하는 디지털자산 생태계를 확장하기 위해 추진됐다. 양사는 혁신적 금융 서비스 제공 및 플랫폼 효율화를 위한 디지털자산 활용 방안 구체화, 규제 준수형 디지털자산 표준 수립과 생태계 확대를 위한 정보 교류 및 공동 대응 체계 구축, 이를 위한 기술검증(PoC) 협력 등을 진행한다.
양사는 우선 디지털자산 활용 방안을 구체화하고 기술검증을 통해 표준 모델을 수립할 계획이다. 검증 결과를 바탕으로 보험을 비롯한 금융 서비스 전반에서 디지털자산이 실제 활용될 수 있는 접점을 둘러볼 예정이다.
토스는 3000만 명의 가입자와 62만 곳 이상의 온·오프라인 결제 인프라를 바탕으로 디지털자산 분야 협력을 넓혀왔다. 지난달에는 글로벌 레이어2 블록체인 옵티미즘, 프라이버시 솔루션 개발사 서니사이드랩스와 원화 연동 스테이블코인 개발 가능성을 모색하기 위한 협약을 맺고 기술검증에 착수했으며, 토스뱅크와 함께 글로벌 스테이블코인 발행사 서클과도 블록체인 기반 결제·정산 인프라 협력 가능성을 검토 중이다.
이번 협약은 블록체인 인프라 기업과의 기술검증에 이어 전통 금융사와 디지털자산의 실제 활용처를 발굴하는 단계로 협력을 확장했다는 점에서 의의가 있다. 교보생명의 금융 신뢰와 자산운용 및 리스크 관리 역량에 토스의 플랫폼 기술력이 결합해 디지털자산 시장에서 시너지를 낼 것으로 양사는 전망하고 있다.
김규하 토스 부대표는 "디지털자산이 금융 서비스에 안전하게 적용되려면 엄격한 규제 준수와 파트너십이 필요하다"며 "교보생명과 함께 이용자가 체감할 수 있는 디지털자산 기반 금융 서비스의 가능성을 검증하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com