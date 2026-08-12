박윤영 KT 대표, 컨콜 대신 기관투자자 만나 "지속적인 성과 내겠다"

AI 핵심 요약beta
- KT가 12일 코퍼레이트데이를 열고 AX 전환 비전을 제시했다.
- 2분기 매출은 6조6799억원, 영업이익은 36.1% 줄었다.
- KT는 2028년 ROE 9~10%와 자사주 1조원 매입을 밝혔다.
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분기 실적 발표보다 중장기 전략 설명에 무게
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 박윤영 대표 체제에서 맞이한 첫 분기 실적 발표에서 역성장을 기록한 KT가 당장의 실적보다 'AX 플랫폼 기업' 전환의 비전을 제시하는 데 집중했다.
KT는 12일 여의도 콘래드 호텔에서 기관투자자와 애널리스트 50명이 참여한 가운데 '2026 KT 코퍼레이트 데이(Corporate Day)'를 개최했다.
이날 행사에서는 KT가 추진 중인 'AX Platform Company' 전략을 구체적으로 설명하고 기업가치 제고 계획의 주요 목표와 향후 이행 방향에 대해 설명했다. 행사에는 박윤영 대표를 포함한 주요 경영진이 참여해 발표와 질의응답의 시간을 가졌다.
코퍼레이트데이 개최로 그동안 분기 경영실적을 발표하던 컨퍼런스콜은 생락했다. 통상적인 컨퍼런스콜이 분기 매출과 영업이익, 사업별 실적, 비용과 향후 전망에 대한 질의응답에 초점을 맞춘다면 코퍼레이트데이는 기업의 사업 전략과 성장 방향을 보다 폭넓게 설명하는 자리다. 결국 이번 행사는 실적에 대한 설명 대신 KT의 중장기 전략 제시에 무게를 둔 조치로 풀이된다.
KT는 2분기 연결 기준 매출 6조6799억원, 영업이익 6483억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 성장했지만 영업이익은 일회성 분양이익에 따른 높은 기저효과와 고객 보상 프로그램의 영향으로 36.1% 감소했다.
박 대표는 3월말 정기주주총회에서 정식 대표로 선임됐다. 2분기 경영실적에 전임 경영진 시절 결정된 사업이 어느 정도 반영돼 오롯이 박 대표 체제의 성적표라고 보기에는 어렵다고 볼 수 있는 대목이다.
KT는 코퍼레이트데이에서 AI 중심의 사업구조 전환을 통한 중장기 성장전략을 제시했다. AI 데이터센터(AIDC), AI 엣지(Edge), 해저케이블, 위성 등 AX 인프라를 기반으로 AI 시대에 필요한 연결성과 데이터 처리 역량을 강화하고 이를 플랫폼 및 AI 모델 역량과 결합해 AX 서비스 경쟁력을 높여 나간다는 계획을 밝혔다.
KT는 이날 2분기 AX 매출 성장, 데이터센터 확대, AIDC 1GW 확보, AX 매출 2배 확대, ROE 개선, 비핵심 자산 유동화 등 중장기 계획을 제시했다.
AX 부문에서의 성과는 이미 실적에서 나타나고 있다. KT는 금융·공공·제조 등 산업별 AX 레퍼런스를 확대하며 B2B AX 사업 경쟁력을 높였다. 국내 5대 시중은행 가운데 4곳의 AI 챗봇·상담봇 등 인공지능컨택트센터(AICC) 구축 및 운영을 맡고 있으며 AI 기반 개발·운영체계(AIDLC) 구축 사업 등 상반기에만 금융권 AX 사업 22건을 수주해 지난해 동기 대비 늘었다. 기업서비스 부문에서도 AI·클라우드 등 AX 사업과 기업메시징·전용회선 사업이 성장세를 이어갔다.
KT는 기업가치제고 계획도 함께 공시했다. 2028년 ROE 9~10% 달성을 목표로 AX 매출 2배 이상 성장, 연결 영업이익률 9% 달성, 비핵심·저효율 자산 유동화 및 누적 1조원 규모의 자사주 매입·소각 등을 차질 없이 이행해 기업가치를 높여 나간다는 방침이다.
박윤영 대표는 "이번 코퍼레이트 데이는 AX 플랫폼 컴퍼니 전략과 기업가치 제고 계획을 자본시장과 직접 공유하는 의미 있는 자리였다"며 "KT는 AX 기반의 새로운 성장동력을 확보하는 동시에 기업가치 제고 계획을 충실히 이행함으로써 주주와 투자자들에게 지속적인 성과로 보답하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com