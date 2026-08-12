은행권 대출사기 금융사고 490억원…국민·신한·우리·기업 잇단 공시

AI 핵심 요약beta
- KB국민·신한·우리·기업은행이 12일 외부인 대출사기 금융사고를 공시했다.
- 국민은행 35억, 신한은행 173억, 우리은행 98억, 기업은행 182억이다.
- 4개 은행 사고금액은 총 490억원을 웃돌았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 주요 은행에서 외부인에 의한 대출 사기 관련 금융사고가 잇따라 확인됐다. 4개 은행이 공시한 사고 금액은 모두 약 490억원에 달한다.
12일 금융권에 따르면 KB국민은행과 신한은행, 우리은행, IBK기업은행은 이날 외부인에 의한 사기로 금융사고가 발생했다고 공시했다. 국민은행은 사고 사실을 처음 공시했으며 신한·우리·기업은행은 기존에 공시했던 사고 금액을 상향해 정정 공시했다.
국민은행은 외부인에 의한 사기로 35억7790만원 규모의 금융사고가 발생했다고 밝혔다. 사고는 2023년 9월부터 2024년 12월까지 발생했으며 영업점에서 사고를 발견했다.
신한은행이 공시한 사고 금액은 173억4355만원이다. 신한은행은 지난해 12월 사고 금액을 29억6440만원으로 처음 공시한 뒤 올해 6월 69억6890만원으로 늘려 공시했다. 이후 추가 사고 금액이 확인되면서 이날 다시 규모를 상향한 것이다.
우리은행도 기존 약 40억원으로 파악했던 금융사고 규모를 98억7000만원으로 늘려 정정 공시했다. 사고 발생 기간은 2024년 8월부터 지난해 4월까지다. 조사 과정에서 같은 수법의 추가 사고가 확인되면서 사고 금액과 발생 기간이 조정됐다.
기업은행은 지난 6월 47억8000만원으로 공시했던 금융사고 금액을 182억2000만원으로 상향했다. 4개 은행 가운데 공시된 사고 금액이 가장 크다.
이에 따라 이날 4개 은행이 공시한 외부인 사기 관련 금융사고 금액은 총 490억원을 웃도는 수준으로 집계됐다.
hyun9@newspim.com