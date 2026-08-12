박용선 포항시장 '홍수조절용' 항사댐 건설 예정지 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 박용선 포항시장이 12일 항사댐 예정지를 점검했다.
- 항사댐은 1092억원 투입해 홍수 조절용으로 건설된다.
- 포항시는 보상·행정 단축해 조기 준공을 추진했다.
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저수용량 412만t 오어지와 연계...효과적인 홍수 대응 기능 확보 기대
포항시 "항사댐 조기 준공·지역업체 참여 확대 협조 요청"
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 경북 포항시장이 12일 항사댐 건설 예정지를 현장 점검했다.
항사댐은 포항권역 홍수 조절을 위해 건설되는 홍수대응댐이다.
포항시에 따르면 이날 현장 점검에는 이상휘 국회의원, 김철수 포항시의회 의장, 윤석대 한국수자원공사(K-water) 사장이 함께 했다.
항사댐 건설 사업은 지난 2023년 포항시와 한국수자원공사 간 위수탁 협약을 체결한 이후 타당성 조사 및 기본 계획 수립 등을 추진한 데 이어 올해 4월 기본 및 실시 설계에 착수해 현재 정밀 설계가 진행 중이다.
항사댐은 총사업비 1092억 원을 투입해 저수 용량 443만t 규모의 홍수 조절용 댐으로 건립된다. 특히 500년 빈도의 홍수량에 대응 가능한 치수 안전성을 확보하도록 계획됐으며 향후 인근 오어지(저수 용량 412만 t)와의 연계를 통해 오천 청림 일대의 홍수 조절기능을 극대화할 방침이다.
현장 합동 점검에서 박 시장 일행은 현장 여건이 설계에 세밀하게 반영될 수 있도록 주요 고려 사항을 논의했다.
특히 포항시는 사업 추진에 필요한 행정 절차를 최대한 단축하고 토지 보상 업무를 설계와 병행해 추진할 수 있도록 건의하는 등 항사댐 조기 준공을 위한 적극적인 협조를 요청했다.
포항시는 또 수자원공사에 공사 추진 과정에서 지역 경기 활성화를 위한 지역 업체 참여 확대를 요청하는 한편 갈수기 염분 유입에 취약한 현재 형산강 취수원을 K-water에서 운영하는 취수장 인근으로 이전하는 방안도 건의했다.
이와 함께 임하댐과 영천댐을 연계하는 도수관로 확장과 해수 담수화 사업을 통한 대체 취수원 개발 등 포항의 안정적인 수자원 확보를 위한 다양한 방안도 제시했다.
이상휘 국회의원은 "오천 주민들의 오랜 숙원이자 안전과 직결된 항사댐이 하루빨리 완성될 수 있도록 수자원공사 측에 적극적인 협조와 속도감 있는 사업 추진을 요청했다"며 "사업이 차질 없이 진행되도록 관련 예산 확보와 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
박용선 포항시장은 "기후변화로 인한 기습적 폭우와 태풍이 일상화된 만큼 시민의 생명과 재산을 지키는 치수 인프라 구축은 지체할 수 없는 과제"라며 "한국수자원공사 및 지역 정치권과 긴밀히 협력해 보상 기간 단축과 행정 절차 등을 단축해 설계 용역을 조기 완료하고 본 공사도 조기 착공할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com