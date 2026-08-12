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뉴욕증시 프리뷰, CPI 앞두고 코어위브 18% 급등... AI株 강세

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시 선물은 12일 CPI 발표를 앞두고 상승했다.
  • 코어위브·슈퍼마이크로 실적 호조가 AI주 투자심리를 키웠다.
  • CPI 결과에 따라 9월 금리 인상·동결 전망이 갈릴 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월 금리 인상·동결 '반반'…유가 상승도 변수
코어위브 18%·슈퍼마이크로 9%↑…AI 투자 수요 확인
호르무즈 폐쇄에 세계 석유 수요 전망 하향

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물은 12일(현지시간) 상승했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 통화정책 향방을 가를 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세가 이어지는 가운데, 코어위브(CRWV)와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 등 인공지능(AI) 인프라 기업들의 실적 호조가 투자심리를 끌어올렸다.

미 동부시간 오전 8시 20분(한국 시간 오후 9시 20분) 기준 다우존스산업평균지수 선물은 73포인트(0.14%) 상승했다. S&P500 선물은 0.28%, 나스닥100 선물은 0.70% 올랐다. 

시장의 관심은 미 동부시간 오전 8시30분 발표되는 7월 CPI에 집중돼 있다. 로이터가 이코노미스트들을 대상으로 실시한 조사에서 7월 CPI는 전월 대비 0.1% 상승했을 것으로 예상됐다. 6월에는 0.4% 하락했다. 전년 대비 상승률은 6월 3.5%에서 3.4%로 둔화할 것으로 전망됐다.

다우존스 조사에서는 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI가 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 상승할 것으로 예상됐다. 헤드라인과 근원 물가 모두 연준의 물가 목표인 2%를 웃도는 수준이다. CPI에 이어 13일에는 7월 생산자물가지수(PPI)가 발표된다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 9월 금리 인상·동결 '반반'…유가 상승도 변수

이번 CPI는 연준의 9월 금리 결정을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다. 중동 분쟁으로 국제유가가 상승하면서 인플레이션 재점화 우려가 커진 데다 케빈 워시 연준 의장이 향후 통화정책에 대해 뚜렷한 방향을 제시하지 않고 있기 때문이다.

CME 페드워치에 따르면 시장은 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성과 동결할 가능성을 거의 반반으로 반영하고 있다.

스위스쿼트의 이펙 오즈카르데스카야 선임 애널리스트는 "이번 CPI는 이란 전쟁이 끝나고 에너지 가격 상승 압력이 완전히 사라질 경우 인플레이션이 얼마나 빠르게 둔화할 수 있을지 보여줄 것"이라고 말했다.

다만 그는 "이번 지표만으로 연준이 다음에 무엇을 해야 할지는 알 수 없다"며 "다음 달 물가지표에는 최근 에너지 가격 반등의 영향이 다시 반영될 것"이라고 지적했다.

실제로 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 불확실성이 지속되면서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 이날 배럴당 83달러를 넘어섰다. 미국과 이란의 전쟁 종식 가능성이 낮아지는 가운데 미국과 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 각각 선박 공격을 보고하면서 중동의 긴장도 이어졌다.

미 국채시장은 CPI 발표를 앞두고 하락하고 있다. 10년물 국채 수익률은 4.65%로 2.8bp(1bp=0.01%포인트), 연준 통화정책 전망에 민감한 2년물 수익률도 4.19%로 2.7bp 내리고 있다. 30년물 수익률은 5.21%로 소폭 하락 중이다.

◆ 코어위브 18%·슈퍼마이크로 9%↑…AI 투자 수요 확인

증시를 떠받친 것은 AI 관련 기업들의 실적이었다.

AI 클라우드 업체 ▲코어위브(CRWV)는 개장 전 거래에서 18% 넘게 급등했다. 2분기 실적이 시장 예상을 웃돈 데다 연간 자본지출 전망을 상향하면서 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 강력한 수요가 이어지고 있다는 기대가 커졌다. 특히 2분기 조정 영업이익률은 5%로 시장 전망을 웃돌았다.

AI 서버 업체 ▲슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)도 8% 넘게 상승했다. 회사가 월가 예상을 웃도는 2027회계연도 매출 전망을 내놓은 것이 호재로 작용했다.

AI 인프라 관련주 전반으로 매수세가 확산됐다. 데이터센터 운영업체 ▲아이렌(IREN)과 ▲어플라이드디지털(APLD)은 각각 5% 넘게 상승했고 네오클라우드 업체 ▲네비우스그룹(NBIS)은 9% 안팎 급등했다.

▲델테크놀로지스(DELL)와 ▲마이크론테크놀로지(MU)도 각각 2% 넘게 상승했으며 ▲시스코시스템즈(CSCO)는 1% 이상 올랐다. AI 반도체 대장주 ▲엔비디아(NVDA)도 0.7% 상승했다.

이들 기업의 실적은 미국 빅테크들이 AI 인프라 확충에 수십억달러를 계속 투입하는 가운데 AI 서버와 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅 수요가 여전히 견조하다는 점을 보여줬다.

레스토랑 체인 ▲카바그룹(CAVA)도 2분기 매출과 핵심 이익이 시장 예상을 웃돌면서 개장 전 거래에서 약 17% 급등했다.

코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그]

호르무즈 폐쇄에 세계 석유 수요 전망 하향

국제에너지기구(IEA)는 이날 호르무즈 해협 폐쇄의 여파로 올해 세계 석유 수요가 당초 예상보다 더 큰 폭으로 감소할 것으로 전망했다.

IEA는 2026년 세계 석유 수요가 하루 160만배럴 감소할 것으로 예상했다. 이는 지난달 전망보다 감소 폭을 하루 51만배럴 확대해 잡은 것이다.

IEA는 높은 연료 가격이 소비를 압박할 것으로 내다봤다. 다만 연중 수요가 점차 회복되면서 4분기에는 다시 증가세로 돌아설 것으로 예상했다.

 

시장은 CPI가 예상보다 높게 나올 경우 9월 금리 인상 우려가 다시 커지면서 최근 사상 최고치까지 오른 뉴욕 증시에 부담을 줄 수 있다고 보고 있다. 반대로 물가 상승세가 예상보다 빠르게 둔화할 경우 금리 인상 우려가 후퇴하면서 AI주를 중심으로 한 위험자산 랠리에 추가 동력을 제공할 가능성이 있다.

koinwon@newspim.com

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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李, 7대 첨단기술 직접 챙긴다 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 12일 첨단산업 경쟁력과 과학 기술력이 국력의 제1 지표임을 강조하며 7대 첨단기술 육성을 위해 정부가 뒷받침하겠다고 약속했다. 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열린 미래 성장 동력 '7대 시드(SEED)' 보고회를 주재했다. 이 대통령은 "인류 역사를 되돌아보면 언제나 한 발 앞서서 첨단 과학기술에 투자한 국가는 번영을 이뤘고 이를 소홀히 한 국가는 쇠퇴했다"고 다시 한 번 강조했다. 이날 보고회에서 논의한 7개 미래 성장동력 분야는 ▲소형모듈원전(SMR) ▲핵융합 ▲재생에너지 ▲양자 ▲우주·항공 ▲첨단바이오 ▲첨단 소재·부품 공급망이다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 열린 '미래성장동력 7대 시드(SEED) 보고회'에서 발언하고 있다. [사진=KTV] 2026.08.12 ◆"반도체 절호의 기회 'AI시대', 다음 먹거리 준비"  이 대통령은 "글로벌 기술 경쟁의 파고 앞에서 첨단 산업 경쟁력과 과학 기술력이야말로 경제력이고 또 안보력"이라고 강조했다. 이 대통령은 "첨단기술의 공통적인 특징은 기술교체 주기가 무척 빠르다는 점, 개인과 국가 모두 변화를 놓치면 소외된다는 점"이라며 "얼마 전까지 위기론에 시달리던 반도체 산업이 구조적인 초호황을 맞이하고 있다"고 진단했다. 이 대통령은 "반도체 산업이 만들어 준 절호의 기회를 활용해 인공지능(AI) 시대, 그 다음 먹거리를 미리 준비해야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 "오늘 함께 논의할 7가지 첨단 기술, '7대 시드 프로젝트'는 한국 경제의 차세대 성장 엔진인 동시에 국가의 핵심 전략자산이 될 것"이라며 "대한민국 대도약을 이끌어 낼 혁신 원동력이 될 것"이라고 역설했다. ◆"혁신 기업·과학 기술인, 정부가 확실히 뒷받침" 약속 특히 이 대통령은 "오늘 우리가 뿌린 첨단 기술의 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나서 새로운 메가 프로젝트로 자라나게 될 것"이라며 "전 세계가 대한민국의 새로운 도전을 지켜보고 있다는 마음가짐으로 국가의 미래를 위해 총력을 다해 달라"고 당부했다.  이날 보고회에 참석한 과학인과 기술인, 기업인, 투자자들에게 이 대통령은 "대한민국이 반도체 강국을 넘어 첨단 과학 기술 강국이자 인재 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다해 달라"며 말했다. 이 대통령은 "혁신 기업들과 혁신 과학기술인들이 자유롭게 시장을 개척하고 담대하게 도전할 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다"고 거듭 약속했다. pcjay@newspim.com 2026-08-12 14:59

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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