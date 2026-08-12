[베트남 증시] 정부 주재 금융·경제 회의 기다리며 혼조세...빈그룹株가 상승 견인

AI 핵심 요약beta
- 12일 베트남 증시는 VN지수 상승 속 HNX지수 하락했다.
- 유동성은 11.8% 줄었지만 동화 반등이 투자심리를 지지했다.
- 빈그룹株 강세에 외국인 3350억 동 순매수했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 288.45(-2.46, -0.85%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 12일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 유동성이 더욱 축소됐지만, 달러 대비 동 가치가 반등한 것이 투자자들에게 안도감을 제공했다.
호찌민 VN지수는 1.11% 상승한 1,793.18포인트를 기록했다. 반면, 하노이 HNX지수는 0.85% 하락한 288.45포인트로 거래를 마쳤다.
베트남 투오이 트레가 인용한 자료에 따르면, 이날 시장 유동성은 13조 9,150억 동(약 7,584억 )으로 집계됐다. 이는 전 거래일 대비 11.8% 감소한 것이다.
다만, 달러 대비 베트남 동 환율이 최근 며칠간 하락세(가치 상승)를 보인 것이 VN지수 상승에 도움을 줬고, 일부 은행이 예금 금리 인하를 발표한 것도 투자 심리 안정에 기여했다고 매체는 분석했다.
시장은 13일 예정된 국무총리 주재 금융· 경제 회의에 집중하고 있다. 투자자들은 이번 회의에서 금융 및 경제 분야의 어려움과 걸림돌을 해소할 구체적인 해결책이 마련될 것으로 기대하고 있다고 투오이 트레는 설명했다.
이날 장중 흐름은 비엣캡 증권(Vietcap)의 예측에 부합한 것이다. 비엣캡 증권은 VN지수가 여전히 1,770포인트의 지지선 위를 유지할 것이며, 주가가 다시 상승세로 돌아서는 시나리오의 확률이 여전히 높다고 분석한 바 있다.
빈그룹 계열 종목이 지수 상승을 견인했다. VIC(Vingroup Joint Stock Company)이 3.4% 상승했고, VHM(Vinhomes)도 2.4% 올랐다.
전날 조정을 받았던 국영기업 주식 다수도 오름세를 보였다. GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation)는 3.2% 상승했고, BCM(Becamex IDC Corporation)은 상한가를 기록했다.
반면, 전날 강세를 나타냈던 증권 섹터는 조정을 받았다. BSI(BIDV Securities Joint Stock Company), CTS(VietinBank Securities Joint Stock Company), HCM(Ho Chi Minh City Securities Corporation) 모두 1% 하락했다.
외국인 투자자들은 VIC, VIX(VIX Securities Joint Stock Company), SSI(SSI Securities Corporation) 등을 중심으로 약 3,350억 동 규모의 순매수를 기록했다.
hongwoori84@newspim.com