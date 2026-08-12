한인 프란체스카 홍, 美 위스콘신 주지사 경선 석패…중도 크롤리 승리

AI 핵심 요약beta
- 데이비드 크롤리가 11일 위스콘신 민주당 주지사 경선에서 홍을 꺾고 승리했다.
- 홍은 경합주 첫 민주사회주의자 주지사를 노렸으나 근소한 차이로 패했다.
- 크롤리는 11월 본선서 트럼프 지지 공화당 티파니와 맞붙는다.
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민주사회주의 돌풍 경합주서 제동…크롤리, 11월 공화당 티파니와 격돌
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중도 성향의 데이비드 크롤리 밀워키 카운티 행정책임자가 미국 위스콘신주 민주당 주지사 후보 경선에서 한인 정치인 프란체스카 홍 주 하원의원을 초접전 끝에 꺾고 승리했다. 민주사회주의자인 홍 후보는 최근 미국 민주당 내에서 확산한 진보 돌풍을 경합주인 위스콘신까지 이어가려 했지만 근소한 차이로 고배를 마셨다.
AP통신과 NBC뉴스 등 미국 언론은 11일(현지시간) 크롤리가 홍 후보를 누르고 민주당 주지사 후보로 선출됐다고 보도했다. 크롤리는 오는 11월 본선에서 도널드 트럼프 대통령의 지지를 받은 공화당 소속 톰 티파니 연방 하원의원과 맞붙는다.
위스콘신 최초의 흑인 주지사에 도전하는 크롤리는 경선 기간 자신이 티파니를 상대로 가장 경쟁력 있는 민주당 후보라는 점을 강조해왔다. 반면 홍 후보는 위스콘신 최초의 민주사회주의자 주지사를 목표로 내걸고 당내 진보층의 지지를 끌어모았다.
이번 경선은 최근 미시간과 뉴욕 등에서 나타난 민주당 진보 진영의 상승세가 대표적인 경합주인 위스콘신에서도 통할지를 가늠하는 시험대로 주목받았다. 홍 후보는 지난주 미시간주 연방 상원의원 민주당 경선에서 승리한 진보 성향의 압둘 엘사예드 등에 이어 또 한 번의 이변을 노렸다.
그러나 크롤리가 근소한 차이로 승리하면서 진보 진영의 연승에는 제동이 걸렸다. 다만 민주사회주의자인 홍 후보가 경합주에서 중도 후보와 1%포인트에도 못 미치는 초접전을 벌였다는 점은 민주당 지지층 내부의 변화 요구가 상당하다는 점을 보여줬다는 평가도 나온다.
홍 후보는 개표가 막바지에 이른 상황에서 지지자들에게 "우리는 정치를 영원히 바꿀 무언가를 만들어냈다"며 "우리가 해온 일은 영원히 기억될 것"이라고 말했다. 이어 "지금 최종 결과가 나오지 않았지만 우리가 계속 싸울 준비가 돼 있다는 것은 알고 있다"고 강조했다.
이후 홍 후보가 패배를 인정하면서 AP통신은 크롤리의 승리를 공식 선언했다. 크롤리의 승리 격차가 1%포인트 미만이어서 홍 후보는 재검표를 요청할 수 있었지만, 격차가 0.25%포인트보다 커 재검표 비용을 선거캠프가 부담해야 했다.
홍 후보의 선거대책본부장 베키 쿠퍼는 승복 이후 "우리가 치른 선거가 자랑스럽다"며 "우리 팀은 깨끗하게 선거운동을 했고 진보 운동에 의미 있는 변화를 만들어냈다"고 밝혔다.
koinwon@newspim.com