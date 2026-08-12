李대통령 "교육·연구개발에 국가역량 더 많이 투입…정부, 준비돼 있어"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 미래첨단산업 선도와 R&D 투자를 강조했다.
- 청와대 보고회서 7대 시드 육성방안을 논의하며 정부 지원을 약속했다.
- SMR·핵융합·양자 등 7대 분야를 미래성장동력으로 점검했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 12일 "미래첨단산업에서 선도자가 돼야 한다"며 "교육·연구개발(R&D)에 국가역량을 더 많이 투입해야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 미래성장동력 '7대 시드(SEED)' 보고회를 마무리하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "현장에서 연구하고, 개발하고, 생산하고, 수출하는 과정에서 많은 어려움이 있을 텐데 정부 방침은 명확하다"면서 "전통제조도 중요한데 그 기반 위에서 미래첨단산업에서 다른 나라보다 앞서가야 한다"고 단언했다.
아울러 "추격하는 게 아니라 선도자가 돼야 하고, 선도자가 되려면 교육연구개발에 국가역량을 이전보다 많이 투입해야 한다"며 "정부는 그렇게 할 마음의 준비도 돼 있고, 역량도 어느 정도 된다"고 자신했다.
이 대통령은 "현장에 있는 여러분이 길을 제시하면 정부가 적극적으로 지원하고 함께 하겠다"고 공언했다.
이날 보고회는 민간과 정부에서 60여 명이 참석한 가운데 ▲소형모듈원전(SMR) ▲핵융합 ▲재생에너지 ▲양자 ▲우주·항공 ▲첨단바이오 ▲첨단 소재·부품 공급망 7대 미래 성장동력 분야 육성방안을 논의하는 자리로 진행됐다.
김승완 한국에너지공과대 교수가 '인공지능(AI) 대전환을 위한 에너지기술과 공급망', 장진아 포항공과대 교수가 '미래 대도약을 개척하는 첨단기술'을 주제로 발표했다.
이어 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 '미래 개척의 엔진과 첨단 기술', 김정관 산업통상부 장관이 '미래 개척의 기반과 첨단 공급망 생태계 육성'에 대한 정책을 발표했다.
the13ook@newspim.com