송·정·김, 마지막 TV토론서도 난타전...국정과제·정체성·레버리지 두고 설전

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"내란종식은 조국혁신당 1호 공약" vs "국정과제 50호는 뭐냐"

"박정희 찬양" vs "산업화는 모든 민주당 대통령의 공통 평가"

레버리지 해법은…金 "주의 깊게 관찰" 鄭 "김민석 책임" 宋 "예탁금 인상"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 당대표 후보들이 8·17 전당대회를 앞두고 마지막 TV토론회에서 이재명 정부 국정과제 숙지 여부와 정치적 정체성, 레버리지 상장지수펀드(ETF) 사태 해법 등을 둘러싸고 치열한 설전을 벌였다.

최대 격전지이자 당원표의 70% 이상이 몰린 호남과 수도권 투표가 진행되는 상황에서 세 후보는 한 치의 물러남 없이 서로에 대한 공세에 집중했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 양천구 SBS에서 열린 TV토론회에 참석해 있다. 2026.08.12 photo@newspim.com

◆마지막 TV토론서도 설전..."내란종식은 조국혁신당 1호 공약" vs "국정과제 50호는 무엇이냐"

이날 오후 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 민주당 당대표 후보자 토론회에서 송영길·정청래·김민석(기호순) 후보는 주도권 토론 도중 국정과제 인식과 민주당의 뿌리를 놓고 격돌했다.

먼저 송 후보는 정 후보를 향해 "이재명 정부가 확정한 123개 국정과제 중 1호가 '5·18 정신 헌법 전문 수록을 위한 개헌'인데 정 후보는 이를 '내란 종식'이라고 답했다"며 "국정과제 1호조차 모르는 것이 충격적이며, 내란 종식은 조국혁신당의 1호 공약인데 정신적으로 혁신당에 경도되어 있던 것 아니냐"고 지적했다.

이에 정 후보는 "숭례문이 국보 1호이지만 1호만 중요한 것은 아니다"라며 "국정과제 1호가 헌법 개정이 맞지만, 그렇다면 송 후보에게 묻겠다. 국정과제 50호는 무엇이냐"고 맞받았다.

송 후보가 "(목록을) 가져왔다"고 하자 정 후보는 "보면서 읽는 것은 누구나 할 수 있다. 50호는 세종 수도 이전이다. 이런 식으로 덫을 놓고 퀴즈 출제하듯 질의하는 것은 부적절하다"고 반격했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래(왼쪽부터)·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.12 photo@newspim.com

◆鄭, 김민석에 "박정희 찬양" vs 金 "산업화 이끈 측면은 모든 민주당 대통령의 공통 평가"

이어 정 후보는 김민석 후보의 과거 발언을 문제 삼으며 정체성을 공격했다. 정 후보는 "김 후보가 '박정희 대통령의 스마트함 덕분에 산업화를 해냈다'고 발언했는데, 이는 박정희를 스마트한 독재라고 찬양·미화하는 것"이라며 민주당의 정체성에 의문을 제기했다.

김 후보는 "박정희 전 대통령이 아프리카 수준의 독재와는 달리 산업화를 이끈 측면이 있다는 것은 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 이재명 대통령 모두의 공통된 평가"라며 "당의 역사적 평가를 잘 생각하시라"고 반박했다.

송 후보 역시 "뿌리가 튼튼하다면 외연을 확장해야 한다"며 "박정희 전 대통령의 공과를 객관적으로 인정할 부분은 인정해야 한다"고 덧붙였다.

이 밖에도 송 후보와 김 후보는 지난 지방선거 결과를 두고 당정청 간 '승리' 규정 합의가 있었는지를 두고 정 후보를 압박했으며, 정 후보는 송 후보를 향해 "대통령과의 비공개 대화를 방송에서 언급하는 것은 국익에 반하는 행동"이라며 가벼운 언행을 자제하라고 꼬집기도 했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래(왼쪽부터)·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.12 photo@newspim.com

◆레버리지 사태 해법은…金 "주의 깊게 관찰" 鄭 "김민석 책임" 宋 "예탁금 인상"

후보들은 단일종목 레버리지 ETF 사태 해법과 책임 소재를 놓고도 맞붙었다.

송 후보는 "레버리지 ETF로 본주가 흔들리며 시총 약 10조 원이 사라졌다"며 사과한 뒤 "기탁금을 3000만 원으로 올린 데 이어 추가 인상을 통해 단기 변동폭을 조정하겠다"고 밝혔다.

당시 국무회의를 주재했던 김 후보는 "해외 출장으로 대면 보고가 없었던 경제팀 고유 사안"이라며 사과하면서도, "예탁금 상향으로 안정을 찾아가는 만큼 시장을 더 주의 깊게 살피고 증시 정상화를 챙기겠다"고 말했다.

반면 정 후보는 "4월 국무회의 법령안 제출자이자 주재자가 김 후보였다"며 책임론을 제기했다. 정 후보는 "김 후보의 책임 회피성 발언 이후 사과는 다행이지만 20주 이상 매매 제한 등 조치만으론 부족하다"며 강력한 문책성 조치를 촉구했다.

allpass@newspim.com