검암·청라 생활권 누리는 '검암역 푸르지오 프라베뉴' 8월 분양

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 대우건설이 오는 8월 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에 분양 예정인 '검암역 푸르지오 프라베뉴'가 검암지구와 청라국제도시의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있는 단지로 주목받고 있다.

최근 부동산 시장에서는 두 개 이상의 지역 인프라를 이용할 수 있는 단지가 청약과 매매시장에서 수요를 끌어모으고 있다. 검암역 푸르지오 프라베뉴 역시 검암지구의 기존 생활 인프라와 청라국제도시의 쇼핑·문화·의료시설 등을 이용할 수 있는 입지를 갖췄다.

검암역 푸르지오 프라베뉴 조감도. [자료=대우건설]

청약시장에서도 더블 생활권 단지의 수요 쏠림이 나타나고 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 경기도 의왕시 '의왕역 SK VIEW' 1순위 청약은 평균 6.47대 1, 최고 31.5대 1의 경쟁률을 기록하며 마감됐다. 전체 청약자의 88.8%가 기타 지역에서 유입됐다. 수원과 평촌의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있다는 점이 주요 요인으로 꼽힌다.

경기도 김포시 '호반써밋 풍무Ⅲ'도 풍무·사우동과 인천 검단신도시의 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지가 부각되며 평균 9.18대 1, 최고 21.53대 1의 경쟁률을 기록했다.

매매시장에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 산본과 평촌 생활권을 함께 이용할 수 있는 군포시 '힐스테이트 금정역' 전용 73㎡는 11억5500만원에 신고가 거래됐다. 부천과 서울의 경계에 위치한 부천시 'e편한세상 온수역' 전용 84㎡도 11억원에 신고가를 기록했다.

두 지역의 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지가 주거 편의성을 높이고, 주변 개발에 따른 가치 상승 기대도 매매가격에 영향을 미친다는 분석이다.

부동산 업계 관계자는 "최근 주거지를 선택할 때 생활 편의성이 중요한 기준으로 자리 잡으면서 두 지역의 인프라를 이용할 수 있는 단지에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "특히 상급 지역이나 생활 인프라가 갖춰진 신도시와 생활권을 공유하는 단지는 수요를 확보하는 데 유리하다"고 말했다.

이런 가운데 '검암역 푸르지오 프라베뉴'는 지하 2층~지상 25층, 3개 동, 전용면적 60~84㎡, 총 441가구 규모의 민간참여 공공분양 아파트로 조성된다.

단지는 검암지구 내 주요 편의시설과 관공서를 이용하기 쉽고, 인근 청라국제도시의 쇼핑·문화·의료시설과 북측에서 조성 중인 검단신도시의 생활 인프라도 이용할 수 있다.

검암역 도보권에 위치한 점도 특징이다. 공항철도와 인천지하철 2호선 환승역인 검암역을 이용해 서울역 등으로 이동할 수 있다. 인천국제공항과 김포공항, 마곡산업단지 등 인근 업무지역으로 출퇴근하는 수요도 확보할 수 있을 것으로 보인다.

검암역 일대에서는 복합환승센터 개발사업도 추진되고 있다. iH는 2026년 5월 민간사업자 재공모에 나섰으며, 터미널형 복합환승센터와 교통·문화·상업·업무·주거 기능을 갖춘 복합공간을 조성하는 사업이다. 총사업비는 약 1조4000억원 규모로 알려졌다. 다만 현재 사업자 선정 절차가 진행 중인 만큼 구체적인 사업계획과 일정은 변경될 수 있다.

'검암역 푸르지오 프라베뉴'에는 분양가상한제가 적용되며 전체 공급 물량의 약 75%가 특별공급으로 배정될 예정이다. 생애최초·신혼부부·신생아 가구 등 무주택 실수요자를 위한 특별공급 물량이 포함된다.

전용 60~84㎡ 중소형으로 구성되며 전 가구를 남향 위주로 배치하고 4베이 판상형 중심으로 설계한다. 일부 가구를 제외하고 팬트리와 드레스룸 등 수납공간도 적용한다.

업계 관계자는 "'검암역 푸르지오 프라베뉴'는 공항철도와 인천지하철 2호선을 이용할 수 있고 검암지구와 주변 신도시의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있는 입지를 갖췄다"며 "민간참여 공공분양과 푸르지오의 상품성을 바탕으로 실수요자들의 관심이 예상된다"고 말했다.

leedh@newspim.com