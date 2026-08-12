검암·청라 생활권 누리는 '검암역 푸르지오 프라베뉴' 8월 분양

AI 핵심 요약beta
- 대우건설이 8월 검암역 푸르지오 프라베뉴를 분양 예정했다.
- 검암지구와 청라국제도시 인프라를 함께 누리는 더블 생활권이다.
- 분양가상한제 적용에 특별공급 75%로 실수요자 겨냥했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 대우건설이 오는 8월 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에 분양 예정인 '검암역 푸르지오 프라베뉴'가 검암지구와 청라국제도시의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있는 단지로 주목받고 있다.
최근 부동산 시장에서는 두 개 이상의 지역 인프라를 이용할 수 있는 단지가 청약과 매매시장에서 수요를 끌어모으고 있다. 검암역 푸르지오 프라베뉴 역시 검암지구의 기존 생활 인프라와 청라국제도시의 쇼핑·문화·의료시설 등을 이용할 수 있는 입지를 갖췄다.
청약시장에서도 더블 생활권 단지의 수요 쏠림이 나타나고 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 경기도 의왕시 '의왕역 SK VIEW' 1순위 청약은 평균 6.47대 1, 최고 31.5대 1의 경쟁률을 기록하며 마감됐다. 전체 청약자의 88.8%가 기타 지역에서 유입됐다. 수원과 평촌의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있다는 점이 주요 요인으로 꼽힌다.
경기도 김포시 '호반써밋 풍무Ⅲ'도 풍무·사우동과 인천 검단신도시의 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지가 부각되며 평균 9.18대 1, 최고 21.53대 1의 경쟁률을 기록했다.
매매시장에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 산본과 평촌 생활권을 함께 이용할 수 있는 군포시 '힐스테이트 금정역' 전용 73㎡는 11억5500만원에 신고가 거래됐다. 부천과 서울의 경계에 위치한 부천시 'e편한세상 온수역' 전용 84㎡도 11억원에 신고가를 기록했다.
두 지역의 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지가 주거 편의성을 높이고, 주변 개발에 따른 가치 상승 기대도 매매가격에 영향을 미친다는 분석이다.
부동산 업계 관계자는 "최근 주거지를 선택할 때 생활 편의성이 중요한 기준으로 자리 잡으면서 두 지역의 인프라를 이용할 수 있는 단지에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "특히 상급 지역이나 생활 인프라가 갖춰진 신도시와 생활권을 공유하는 단지는 수요를 확보하는 데 유리하다"고 말했다.
이런 가운데 '검암역 푸르지오 프라베뉴'는 지하 2층~지상 25층, 3개 동, 전용면적 60~84㎡, 총 441가구 규모의 민간참여 공공분양 아파트로 조성된다.
단지는 검암지구 내 주요 편의시설과 관공서를 이용하기 쉽고, 인근 청라국제도시의 쇼핑·문화·의료시설과 북측에서 조성 중인 검단신도시의 생활 인프라도 이용할 수 있다.
검암역 도보권에 위치한 점도 특징이다. 공항철도와 인천지하철 2호선 환승역인 검암역을 이용해 서울역 등으로 이동할 수 있다. 인천국제공항과 김포공항, 마곡산업단지 등 인근 업무지역으로 출퇴근하는 수요도 확보할 수 있을 것으로 보인다.
검암역 일대에서는 복합환승센터 개발사업도 추진되고 있다. iH는 2026년 5월 민간사업자 재공모에 나섰으며, 터미널형 복합환승센터와 교통·문화·상업·업무·주거 기능을 갖춘 복합공간을 조성하는 사업이다. 총사업비는 약 1조4000억원 규모로 알려졌다. 다만 현재 사업자 선정 절차가 진행 중인 만큼 구체적인 사업계획과 일정은 변경될 수 있다.
'검암역 푸르지오 프라베뉴'에는 분양가상한제가 적용되며 전체 공급 물량의 약 75%가 특별공급으로 배정될 예정이다. 생애최초·신혼부부·신생아 가구 등 무주택 실수요자를 위한 특별공급 물량이 포함된다.
전용 60~84㎡ 중소형으로 구성되며 전 가구를 남향 위주로 배치하고 4베이 판상형 중심으로 설계한다. 일부 가구를 제외하고 팬트리와 드레스룸 등 수납공간도 적용한다.
업계 관계자는 "'검암역 푸르지오 프라베뉴'는 공항철도와 인천지하철 2호선을 이용할 수 있고 검암지구와 주변 신도시의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있는 입지를 갖췄다"며 "민간참여 공공분양과 푸르지오의 상품성을 바탕으로 실수요자들의 관심이 예상된다"고 말했다.
leedh@newspim.com