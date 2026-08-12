이마트, 14일부터 고래잇 페스타…최대 반값 할인

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 14일부터 17일까지 고래잇 페스타를 열었다.
- 먹거리와 생필품, 신학기 용품을 최대 반값에 판다.
- 제주산 광어회와 한우, 전복 등도 50% 할인한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신학기 상품도 특가
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트는 오는 14일부터 17일까지 4일간 고래잇 페스타를 열고 먹거리와 생필품, 신학기 용품 등을 최대 반값에 판매한다고 12일 밝혔다.
제주산 광어회는 신세계포인트 적립 후 행사카드로 결제하면 반값에 구매할 수 있다. 광어회 240g 상품은 1만4990원, 광어회 필렛 100g 상품은 4990원에 판매한다.
결고운 순암소 한우 등심과 완도 활전복은 신세계포인트 적립 고객에게 50% 할인한다. 삼겹살과 수박 등 신선식품도 할인 품목에 포함했다.
용리단길 음식점 효뜨, 꺼거와 협업한 피코크 신상품 6종도 특가로 선보인다.
피코크와 효뜨가 협업한 흑후추 돼지갈비와 분짜 비빔쌀국수, 피코크와 꺼거가 협업한 토마토 탕면 등이 대상이다. 신상품 6종을 3개 이상 구매하면 30% 할인한다.
델리와 간편식, 주류 등 다른 먹거리도 행사 품목으로 마련했다.
학생용 가구와 디지털기기, 세제, 스킨케어 상품 등 신학기 준비 상품과 생필품도 할인 판매한다.
kji01@newspim.com