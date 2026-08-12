메리츠금융, 상반기 순익 1조4716억원…전년比 8.3% 증가

AI 핵심 요약beta
- 메리츠금융지주가 12일 상반기 순이익 1조4716억원을 기록했다
- 메리츠화재는 1조243억원, 메리츠증권은 5140억원을 벌었다
- 장기인보험·리테일 호조와 투자손익 개선이 실적을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
그룹 ROE 26.8%, 화재·증권 본업 성장에 자산운용 성과 더해져
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메리츠금융지주가 올해 상반기 1조4700억원이 넘는 당기순이익을 거두며 전년 동기 대비 실적 성장세를 이어갔다. 메리츠화재가 1조원이 넘는 순이익을 기록했고 메리츠증권도 리테일과 자산운용 부문 호조에 힘입어 실적이 개선됐다.
12일 메리츠금융지주에 따르면 올해 상반기 연결 기준 당기순이익은 1조4716억원으로 전년 동기 대비 8.3% 증가했다. 2분기 당기순이익은 7914억원으로 같은 기간 7.3% 늘었다.
상반기 매출액은 35조5774억원으로 전년 동기보다 102.4% 증가했으며 영업이익은 1조8224억원으로 9.0% 늘었다. 총자산은 148조5480억원으로 지난해 말보다 9.7% 증가했고 자기자본이익률(ROE)은 26.8%를 기록했다.
주요 계열사별로 살펴보면 메리츠화재는 상반기 별도 기준 당기순이익 1조243억원을 기록했다. 전년 동기 대비 3.8% 증가한 수준이다. 2분기 순이익은 5583억원으로 6.4% 늘었다. 상반기 매출액은 6조7074억원으로 8.0%, 영업이익은 1조4006억원으로 5.4% 각각 증가했다.
상반기 보험손익은 6975억원, 투자손익은 7031억원으로 집계됐다. 특히 자산운용 투자이익률은 6.0%로 1분기 말보다 0.6%포인트 상승했다. 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 231%를 기록했다. 메리츠화재는 장기인보험과 일반보험 매출 성장, 자동차보험 흑자 전환과 함께 투자손익 개선이 실적을 뒷받침했다고 설명했다.
메리츠증권도 상반기 연결 기준 영업이익 5013억원, 당기순이익 5140억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 11.8%, 15.9% 증가했다. 2분기 영업이익은 2457억원, 당기순이익은 2597억원으로 집계됐다. 주식시장 호조에 따른 리테일 부문 성장과 자산운용 성과가 실적 개선에 영향을 미쳤다.
메리츠금융지주 관계자는 "메리츠화재의 장기인보험 신계약 매출 확대와 메리츠증권의 리테일 부문 성장 등 본업 경쟁력이 강화됐다"며 "각 계열사의 자산운용 성과가 더해지면서 그룹 전반의 이익 체력이 한층 공고해졌다"고 말했다.
yunyun@newspim.com