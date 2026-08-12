스타벅스 '별빛 라이브', 전국 5개 매장서 청년 아티스트와 함께한다

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 12일 별빛 라이브 하반기 지원을 발표했다.
- 오는 30일까지 청년 아티스트 공연자를 공개 모집한다.
- 선발된 30개 팀은 10월부터 2027년 3월까지 공연했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 하반기에도 '별빛 라이브'를 통해 청년 문화예술인재 지원을 이어간다.
별빛 라이브는 스타벅스가 2023년부터 한국문화예술위원회와 함께 운영해온 청년문화예술인재 후원사업이다. 지금까지 550회 이상의 공연이 열렸고, 1000명의 청년 아티스트가 무대에 올라 고객과 소통했다.
스타벅스는 오는 8월 30일까지 하반기 별빛 라이브에 참여할 공연 아티스트를 공개 모집한다. 모집 대상은 만 19세 이상 39세 이하 청년 아티스트로, 개인은 물론 최대 4인으로 구성된 팀까지 음악 장르에 관계없이 공연 기획사 인더케이브 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 선발된 30개 개인·팀은 오는 10월부터 2027년 3월까지 약 6개월간 전국 스타벅스 5개 매장에서 라이브 공연을 선보인다.
별빛 라이브는 지난해 공연 매장을 전국 11곳으로 확대하며 지역 특색을 살린 문화 프로그램으로 자리 잡았다. 오는 16일 양산통도사점에서 재즈 공연이, 22일 리버사이드대성리DT점에서 클래식·샹송 공연이 열린다. 9월까지는 '커피와 음악의 힐링 여행'을 주제로 자연과 어우러진 매장에서 매주 정기 공연이 진행되며, 매월 마지막 주 토요일에는 경동1960점에서 특별 공연이 열린다.
지난 8일 공연에 참여한 가야금 중주팀 '드리樂'은 "스타벅스의 별빛 라이브는 일상 속에서 음악을 통해 사람들에게 따뜻한 휴식과 감동을 전할 수 있다는 점이 가장 큰 매력"이라고 말했다.
스타벅스 김지영 ESG팀장은 "별빛 라이브를 관람하기 위해 일부러 매장을 찾는 고객이 늘어나고 있다"며 "앞으로도 청년 문화예술인재들의 빛나는 재능을 선보일 수 있는 다양한 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com