거래소, '코스닥 라이징스타' 18곳 선정…티에스이·나라스페이스 진입

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 12일 코스닥 라이징스타 18개사를 선정했다.
- 통신장비·의료기기·인공위성 등 8개사가 새로 이름을 올렸다.
- 선정 기업은 수수료 면제와 IR 지원 등 혜택을 받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연부과금·상장수수료 면제, IR 지원·기업분석보고서 발간 등 혜택
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 혁신 성장성과 시장 지배력을 갖춘 코스닥 상장기업 18곳을 '2026년 코스닥 라이징스타'로 선정했다. 올해는 통신장비와 의료기기, 인공위성 등 미래성장산업 분야의 혁신기술을 보유한 기업들이 신규로 이름을 올렸다.
한국거래소는 12일 '2026년 코스닥 라이징스타' 선정 결과를 발표하고 총 18개사를 선정했다고 밝혔다. 거래소는 유망 코스닥 상장기업의 중장기 성장을 지원하고 코스닥시장 활성화를 위해 2009년부터 매년 라이징스타 기업을 선정하고 있다.
올해 선정된 18개사 가운데 10개사는 지난해에 이어 재선정됐으며, 8개사는 신규 선정됐다. 선정 기업은 신청기업을 대상으로 재무요건 등을 평가하는 정량평가와 최고경영자(CEO) 인터뷰 등 정성평가를 거친 뒤 내·외부 전문가로 구성된 선정위원회의 심의를 통해 결정됐다.
기존 선정 기업에는 ▲에스티팜 ▲샘씨엔에스 ▲루닛 ▲SFA넥셀 ▲네오셈 ▲넥스트바이오메디컬 ▲티앤엘 ▲엠로 ▲지니언스 ▲트루엔이 포함됐다.
신규 선정 기업은 ▲티에스이 ▲선익시스템 ▲원텍 ▲메카로 ▲세나테크놀로지 ▲큐리오시스 ▲나라스페이스테크놀로지 ▲라온시큐어 등 8개사다.
라이징스타 선정 기업에는 1년간 연부과금과 상장수수료가 면제되며 기업설명회(IR) 개최 지원, 기업분석보고서 발간, IBK기업은행과 신한은행의 금리우대 등의 혜택이 제공된다.
한편 올해 라이징스타 선정 기업 가운데 과거 5회 이상 선정된 기업 3곳은 '코스닥 라이징스타 명예의 전당'에 등재됐다. 졸업기업은 엘앤씨바이오, 비츠로셀, 코미코다.
거래소는 코스닥 라이징스타 사업이 우수한 기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업을 발굴·육성하기 위한 사업이며, 특정 종목에 대한 투자 권유를 의미하지 않는다고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com