제이투케이바이오, 2분기 매출 156억원 '분기 최대'

AI 핵심 요약beta
- 제이투케이바이오가 12일 2분기 최대 매출을 밝혔다.
- 2분기 매출 156억500만원, 영업이익 26억9300만원을 기록했다.
- 고객 다변화와 고부가 소재로 하반기도 성장세를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제이투케이바이오가 올해 2분기 역대 최대 분기 매출을 기록했다고 12일 밝혔다.
회사에 따르면 2분기 연결 기준 매출액은 156억500만원으로 전년 동기 대비 83.0% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 26억9300만원으로 285.6%, 당기순이익은 26억6600만원으로 201.9% 늘었다.
직전 분기와 비교해도 성장세가 이어졌다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 40.3%, 40.6% 증가했고, 당기순이익은 67.2% 확대됐다. 영업이익률은 1분기 17.2%에서 2분기 17.3%로 17%대 수익성을 유지했다.
상반기 누적 실적은 매출액 267억3000만원, 영업이익 46억800만원, 당기순이익 42억6100만원을 기록했다. 반기 만에 지난해 연간 매출의 약 81%를 달성했고, 영업이익과 당기순이익은 이미 지난해 연간 실적의 약 158%, 159% 수준을 넘어섰다.
이번 실적 성장의 배경으로는 특정 고객 의존이 아닌 고객사 다변화가 꼽힌다. 기존 대형 고객사 공급이 늘어난 가운데 신규 브랜드와 중소형 고객사 확보가 이어지면서 고객 포트폴리오가 넓어졌다. 회사는 PDRN과 펩타이드 등 고부가가치 기능성 소재 중심으로 제품 믹스를 개선하며 수익성이 높은 매출 구조를 강화하고 있다.
제이투케이바이오는 하반기에도 기존 ODM 고객사의 해외 수출 확대와 신규 브랜드 고객 확보를 기반으로 성장세를 이어간다는 방침이다.
회사 관계자는 "주요 고객사 매출 확대뿐 아니라 신규 및 기존 거래처 전반에서 고른 성장이 확인되고 있어 하반기에도 견조한 실적 흐름을 기대한다"며 "국내외 고객사의 소재 개발 문의와 협업이 늘고 있는 만큼 안정적인 성장세를 이어나갈 전망"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com