피엔티, 13억8000만원 규모 자사주 취득 완료

AI 핵심 요약beta
- 피엔티가 12일 13억8250만원 규모 자기주식 취득을 완료했다.
- 피엔티는 NH투자증권을 통해 보통주 4만7095주를 매입했다.
- 회사는 연내 활용하고 주주가치 제고 방안을 검토할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 13억8250만원 규모의 자기주식 취득을 완료했다고 12일 밝혔다.
피엔티는 지난 7월 30일 NH투자증권과 체결한 자기주식취득 계약을 통해 보통주 4만7095주를 취득했다. 총 취득금액은 13억8250만원으로, 이번에 취득한 자기주식은 발행주식총수의 약 0.18%에 해당한다.
회사에 따르면 이번에 취득한 자기주식을 연내 활용할 예정이다. 향후 자기주식 소각 등을 추진할 경우 별도 이사회 결의를 거쳐 구체적인 일정과 내용을 공시할 계획이다.
당초 예정한 자기주식 취득주식수와 실제 취득주식수 간 차이는 주가 변동에 따라 발생했다. 현행 규정상 자기주식 취득의 이행 여부는 취득예정금액을 기준으로 판단하기 때문에 실제 취득주식수는 주가에 따라 달라질 수 있다.
회사 관계자는 "이번 자기주식 취득은 주주가치 제고와 주가 안정에 대한 회사의 의지를 보여주기 위한 것"이라며 "향후에도 주주환원과 기업가치 제고를 위한 다양한 방안을 지속적으로 검토해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com