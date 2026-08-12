오버워치 시즌4 개막…이제 넥슨에서도 플레이 가능

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 12일 오버워치 국내 서비스를 개시했다.
- 시즌4 부산의 영웅들 업데이트로 D.Mon을 출시했다.
- 한국 전용 이벤트와 오프라인 행사도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = ㈜넥슨이 12일 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 PC 오버워치의 국내 서비스를 개시하면서 시즌4가 본격적으로 시작됐다.
넥슨과 블리자드 배틀넷 계정을 연동한 이용자들은 이제 기존의 배틀넷 런처 외에 넥슨닷컴과 넥슨플러그를 통해서도 오버워치를 플레이할 수 있다. 계정을 연동한 이용자 전원에게는 ▲전설 전리품 상자 5개 ▲넥슨마리 프로필 카드 및 플레이어 아이콘 ▲특별 칭호가 포함된 치장 아이템을 지급한다. 지난 11일까지 사전 계정 연동에 참여했던 이용자들에게는 ▲신화 프리즘 20개 ▲전설 스킨 4종이 등장하는 넥슨 전설 전리품 상자 등 보상을 추가로 선물한다.
이와 함께 시즌4 '부산의 영웅들' 대규모 업데이트를 통해 다양한 신규 콘텐츠가 공개됐다. 먼저 오버워치의 두 번째 한국인 영웅 'D.Mon'을 출시했다. D.Mon은 대한민국을 위협하는 옴닉의 공세에 맞서 국가를 지켜온 메카(MEKA) 부대의 리더로, 전용 메카 기체 비스트에 탑승해 플라즈마 검과 방패로 근접 위주의 전투를 펼치는 돌격 역할군 영웅이다.
또 쓰레기촌 세력이 부산을 침공했다는 시즌4 스토리에 맞춰 '부산' 맵의 EMP 구조물을 제거하고 한국의 정취를 담은 약수터와 전광판을 추가했다. '파라이수'와 '아이헨발데' 맵도 새롭게 단장했다.
메카 부대원 5인의 상세 정보를 확인하고 직접 최애에게 투표할 수 있는 '슈팅스타 마이 MEKA 마니아' 콘텐츠도 추가했다. 이용자들은 9월 2일까지 게임 내 퀘스트를 수행해 투표권을 획득하고, D.Mon과 D.Va, Casino, Overlord, King 중 최애 영웅에게 투표할 수 있다. 부대원의 인기도를 최대치까지 달성 시 각 영웅의 비하인드 스토리가 해금된다.
이 외에도 팀별 생존 인원을 상시 표시해 전황 파악을 돕고, 아군 치유 시 시인성을 강화하기 위해 체력에 빛나는 효과를 추가하는 등 편의성도 대대적으로 개편됐다.
넥슨은 PC 오버워치 국내 정식 서비스와 시즌4 업데이트를 기념해 다양한 한국 전용 이벤트를 진행한다. 먼저, 오는 23일까지 넥슨 오버워치에 접속한 모든 이용자에게 신화 프리즘 60개를 선물한다. 또 9월 15일까지 매일 워치 포인트와 신화 프리즘, 크레딧 등을 지급하는 출석 이벤트를 실시한다.
D.Va와 직접 소통하는 콘셉트의 설문조사 이벤트에 참여 시 MEKA 플레이어 아이콘과 '싱그러운 부산 기지' 프로필카드 등 아이템과 워치 포인트를 선물한다. 모은 포인트는 전용 인게임 상점 D.Va의 교환소에서 신화 프리즘과 전설 전리품 상자 등 아이템으로 교환하거나 장패드, 게이밍 기어 등 현물 경품에 응모할 수도 있다.
아울러, 14일부터 19일까지 오버워치 공식 e스포츠 '오버워치 월드컵(Overwatch Worldcup, OWWC)' 승부 예측 이벤트도 진행한다. 20일부터 부산 이스포츠 경기장에서 시작되는 OWWC 부산 그룹스테이지의 조별 경기 결과를 예측 시 참여한 전원에게 'D.Mon 영화관 단짝' 스프레이를 제공하며, 적중 결과에 따라 전설과 e스포츠 전리품 상자를 선물한다.
넥슨은 오는 22~23일 양일간 부산 벡스코에서 대규모 오프라인 이용자 행사 '오버워치 데이'를 개최한다. 공식 홈페이지에서 사전 참가 신청 후 행사 현장을 방문한 이용자에게는 넥슨캐시 1만 원과 블리자드 코리아 스튜디오의 아트 개발진 바비 킴이 그린 '디몬' 한정 포스터를 증정하는 선착순 이벤트도 진행한다.
flurry327@newspim.com