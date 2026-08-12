KT&G, 2026년 하반기 신입·경력사원 공채 실시

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 12일 2026년 하반기 채용을 시작했다.
- 사무·현장 신입과 경력사원을 모집한다.
- 현장 26일, 사무 9월 10일까지 접수다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 2026년 하반기 신입·경력사원 공개채용에 나선다.
채용은 사무·현장 신입사원과 경력사원 전형으로 나눠 진행된다. 현장 신입사원과 경력사원 지원은 8월 26일까지, 사무 신입사원 지원은 9월 10일까지 접수한다.
사무 전형은 경영기획, 해외사업, 브랜드, 제조, SCM, R&D 분야에서 모집하며 국내외 4년제 정규대학 이상 졸업자 또는 2027 졸업 예정자가 대상이다. 공인 영어 말하기 성적 제출은 필수다.
현장 전형은 영업직과 생산직을 모집하며 학력·전공 제한이 없다. 다만 영업직은 2종 보통 이상 운전면허가 있어야 한다.
경력사원은 품질보증·관리, 브랜드, 해외 시장개척 분야에서 7년 내외 경력자를 뽑는다. 품질보증·관리 분야는 전기·전자·기계·재료·산업공학 계열 전공자를 대상으로 한다.
채용 절차는 서류전형, AI 영상면접, 실무면접, 임원면접, 채용검진 순으로 진행되며 블라인드 방식과 AI 역량검사를 병행한다.
KT&G 관계자는 "회사는 지속적인 해외 사업 확장과 미래 성장동력 확보를 위한 인재 채용·육성에 힘쓰고 있다"며 "KT&G의 혁신과 글로벌 성장을 함께 이끌어갈 열정과 역량을 지닌 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com