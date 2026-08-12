강원소방본부, 전통시장 4곳 합동 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 강원소방본부가 14일까지 전통시장 4곳 화재조사를 했다
- 묵호시장 화재 계기로 춘천·원주·삼척 4곳을 점검했다
- 소방·유관기관이 안전점검과 예방교육을 함께 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원소방본부가 오는 14일까지 도내 전통시장 4곳을 대상으로 합동 화재안전조사를 실시한다.
12일 강원소방본부에 따르면 화재위험의 자전 제거와 자율적 안전관리체계 강화를 위한 이번 조사는 지난 8월 4일 동해시 묵호시장에서 발생한 화재로 점포 8개가 소실되는 피해가 발생한 것을 계기로 추진됐다.
조사 대상은 최근 3년간 주요 화재가 발생한 춘천 중앙시장, 원주 중앙시장, 삼척 번개시장, 삼척 중앙시장 4곳이다.
이번 조사는 소방, 한국화재보험협회, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사가 함께 참여한다. 조사는 소방, 전기, 가스시설의 안전관리 실태와 시설 유지관리 상태, 음식점과 반찬가게 등 조리시설의 가스 및 화기 취급 상태, 화기 주변 가연물의 이격 여부 등이 포함된다.
시설 점검에 그치지 않고 전통시장 상인회와 시장 관계인을 대상으로 화재 예방 컨설팅과 안전교육을 실시해 관계인의 자율적인 화재예방과 초기 대응능력을 높일 계획이다.
오승훈 강원특별자치도소방본부장은 "전통시장은 점포가 밀집해 있고 전기, 가스, 화기 사용이 많기 때문에 작은 위험요인도 화재로 이어질 수 있다"며 "이번 합동조사를 통해 위험요인을 면밀하게 분석하고 필요한 안전조치를 실시해 도민들이 안심하고 이용할 수 있는 전통시장을 만들어가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com