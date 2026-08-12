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'불기둥' 코스닥 올라탄 기관…반도체·바이오·로봇 쓸어담았다

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AI 핵심 요약

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  • 기관투자자가 12일 코스닥 성장주를 대거 사들였다
  • 8월 3일부터 11일까지 1조1288억원 순매수했다
  • 반도체 소부장·바이오·로봇주로 매수세가 몰렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체株 테스 560억 순매수 '1위'
바이오·로봇 성장주도 상위권 포진

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스닥이 이달 들어 가파른 반등세를 보이면서 기관투자자의 자금이 반도체 소부장(소재·부품·장비)과 바이오, 로봇 등 성장주로 빠르게 유입되고 있다.

기관은 8월 코스닥에서 1조원 넘게 순매수한 가운데 테스와 심텍 등 반도체주를 집중적으로 사들였다. 리가켐바이오와 에이비엘바이오 등 바이오주, 에스피지와 로보티즈 등 로봇주도 순매수 상위권을 차지했다.

12일 한국거래소에 따르면, 이달 3일부터 11일까지 기관투자자는 코스닥 시장에서 총 1조1288억원어치를 순매수했다. 같은 기간 기관의 코스닥 종목 매수액에서 매도액을 뺀 금액을 합산한 수치다.

기관 순매수 1위는 반도체 장비업체 테스였다. 기관은 해당 기간 테스를 559억8160만원어치 순매수했다. 심텍도 500억6398만원어치 사들여 순매수 4위에 올랐다. 반도체 관련 종목은 순매수 상위권 곳곳에 이름을 올렸다. 제주반도체가 393억3231만원으로 8위에 올랐고 티에스이는 338억9253만원으로 10위를 차지했다. 주성엔지니어링 262억3447만원, 이오테크닉스 251억7043만원, 원익IPS 241억3893만원도 기관의 선택을 받았다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 장중 6500선을 돌파한 12일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 나타나고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

이 밖에도 솔브레인(160억2193만원), 기가비스(149억9700만원), HPSP(139억581만원), 피에스케이(136억2053만원), 리노공업(124억6941만원), ISC(116억4180만원) 등 반도체 장비·소재 관련 종목으로 매수세가 폭넓게 확산했다. 하나머티리얼즈와 유진테크 등도 순매수를 기록했다.

바이오 역시 기관의 주요 매수처였다. 리가켐바이오는 521억1197만원 순매수로 전체 2위에 올랐다. 에이비엘바이오는 467억5602만원으로 6위, 올릭스는 456억8838만원으로 7위를 기록했다. 오름테라퓨틱 211억3065만원, 보로노이 170억6774만원, 알지노믹스 155억4135만원, 삼천당제약 135억2165만원 등도 순매수 상위권에 포함됐다. 기관 자금이 일부 대형 바이오주에 국한되지 않고 신약 개발사 전반으로 퍼진 모습이다.

로봇주에 대한 매수세도 두드러졌다. 감속기와 모터 등을 생산하는 에스피지는 508억6936만원어치 순매수돼 전체 3위에 이름을 올렸다. 로보티즈는 475억3733만원으로 5위를 기록했다. 고영에도 187억369만원의 기관 자금이 유입됐다. 레인보우로보틱스는 92억7742만원, 현대무벡스는 39억4241만원, 로보스타는 36억3026만원어치 순매수했다.

기관의 이 같은 매수 행보는 최근 코스닥 시장의 가파른 반등과 맞물린다. 코스닥지수는 지난달 31일 719.76에서 전날 857.84로 19.18% 급등하며 글로벌 주요 증시 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 특히 이 기간 코스닥 시장에서는 매수 사이드카가 세 차례 발동할 정도로 강한 상승세가 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 92.97포인트(1.47%) 오른 6438.50으로, 코스닥은 전장 종가보다 2.99포인트(0.35%) 내린 854.85으로 거래가 시작된 가운데 12일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1,412.5원에 거래되고 있다. 2026.08.12 khwphoto@newspim.com

연기금 역시 같은 기간 코스닥 성장주를 집중적으로 담았다. 연기금 순매수 1위는 알테오젠으로 261억8435만원어치를 순매수했다. 이어 반도체 장비업체 테스를 237억6305만원, 리가켐바이오를 191억6473만원어치 사들였다. 인바디(85억5816만원), 에이비엘바이오(83억9329만원), 덕산네오룩스(73억9658만원)도 순매수 상위 10개 종목에 이름을 올렸다.

상반기 삼성전자와 SK하이닉스 등 코스피 대형 반도체주에 집중됐던 시장의 관심이 코스닥 성장주로 확산하는 과정에서 기관이 반도체 소부장과 바이오, 로봇을 중심으로 선별 매수에 나선 것으로 해석된다. 

강진혁 신한투자증권 연구원은 "코스닥은 코스피 대형주로의 수급 이동과 함께 알테오젠 등 바이오주를 중심으로 차익 실현이 나타났지만 2차전지와 로봇주가 선방했다"며 "기업가치가 약 12조8000억원 규모로 추산되는 유니트리 청약 흥행에 힘입어 로봇주가 강세를 보였고 2차전지주도 견조한 흐름을 나타냈다"고 분석했다.

이준영 유진투자증권 연구원은 "코스닥은 제약·바이오와 2차전지에서 차익 실현이 나타난 반면 반도체 소부장을 중심으로 강세가 이어지고 있다"며 "이번 주 물가지표 둔화가 확인되면 바이오·2차전지·반도체 소부장·로봇 등 성장주 비중이 높은 코스닥의 상대적 우위가 지속될 것으로 전망한다"고 예측했다.

그러면서 "할인율 하락 시 코스닥의 밸류에이션 재평가 여지가 커질 수 있다"며 "원화가 안정되면 외국인 투자자의 코스닥 매수세도 확대될 가능성이 있다"고 내다봤다.

plum@newspim.com

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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李, 7대 첨단기술 직접 챙긴다 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 12일 첨단산업 경쟁력과 과학 기술력이 국력의 제1 지표임을 강조하며 7대 첨단기술 육성을 위해 정부가 뒷받침하겠다고 약속했다. 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열린 미래 성장 동력 '7대 시드(SEED)' 보고회를 주재했다. 이 대통령은 "인류 역사를 되돌아보면 언제나 한 발 앞서서 첨단 과학기술에 투자한 국가는 번영을 이뤘고 이를 소홀히 한 국가는 쇠퇴했다"고 다시 한 번 강조했다. 이날 보고회에서 논의한 7개 미래 성장동력 분야는 ▲소형모듈원전(SMR) ▲핵융합 ▲재생에너지 ▲양자 ▲우주·항공 ▲첨단바이오 ▲첨단 소재·부품 공급망이다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 열린 '미래성장동력 7대 시드(SEED) 보고회'에서 발언하고 있다. [사진=KTV] 2026.08.12 ◆"반도체 절호의 기회 'AI시대', 다음 먹거리 준비"  이 대통령은 "글로벌 기술 경쟁의 파고 앞에서 첨단 산업 경쟁력과 과학 기술력이야말로 경제력이고 또 안보력"이라고 강조했다. 이 대통령은 "첨단기술의 공통적인 특징은 기술교체 주기가 무척 빠르다는 점, 개인과 국가 모두 변화를 놓치면 소외된다는 점"이라며 "얼마 전까지 위기론에 시달리던 반도체 산업이 구조적인 초호황을 맞이하고 있다"고 진단했다. 이 대통령은 "반도체 산업이 만들어 준 절호의 기회를 활용해 인공지능(AI) 시대, 그 다음 먹거리를 미리 준비해야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 "오늘 함께 논의할 7가지 첨단 기술, '7대 시드 프로젝트'는 한국 경제의 차세대 성장 엔진인 동시에 국가의 핵심 전략자산이 될 것"이라며 "대한민국 대도약을 이끌어 낼 혁신 원동력이 될 것"이라고 역설했다. ◆"혁신 기업·과학 기술인, 정부가 확실히 뒷받침" 약속 특히 이 대통령은 "오늘 우리가 뿌린 첨단 기술의 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나서 새로운 메가 프로젝트로 자라나게 될 것"이라며 "전 세계가 대한민국의 새로운 도전을 지켜보고 있다는 마음가짐으로 국가의 미래를 위해 총력을 다해 달라"고 당부했다.  이날 보고회에 참석한 과학인과 기술인, 기업인, 투자자들에게 이 대통령은 "대한민국이 반도체 강국을 넘어 첨단 과학 기술 강국이자 인재 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다해 달라"며 말했다. 이 대통령은 "혁신 기업들과 혁신 과학기술인들이 자유롭게 시장을 개척하고 담대하게 도전할 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다"고 거듭 약속했다. pcjay@newspim.com 2026-08-12 14:59

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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