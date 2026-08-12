SK하이퍼, C레벨 인선 완료...AIDC 사업 속도

AI 핵심 요약beta
- SK하이퍼가 12일 C레벨 경영진 인선을 마무리했다.
- 조정민 CSO·이동기 CTO·유재호 CFO를 영입했다.
- SKT·SKB와 원팀으로 AIDC 사업을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤의 인공지능 데이터센터(AIDC) 사업을 전담할 신설 법인 'SK하이퍼'가 C레벨(최고경영진) 경영진 인선을 마무리했다.
12일 통신 업계에 따르면 SK하이퍼는 최근 조정민 최고전략책임자(CSO), 이동기 최고기술책임자(CTO), 유재호 최고재무책임자(CFO)를 영입했다.
조정민 CSO는 SK브로드밴드 AIDC기획본부와 커넥트인프라 사업을 거친 기획통으로 SK하이퍼 사내이사에도 이름을 올리고 있다. 조 CSO는 SK브로드밴드와의 AIDC 사업 시너지를 조율하는 역할을 맡을 전망이다.
이동기 CTO는 SK텔레콤 AIDC 랩장, 클라우드 테크담당을 지낸 B2B 기술 전문가다. 그간 일선에서 물러나 고문을 맡아온 유재호 CFO는 향후 AIDC 사업이 필요한 외부 투자 유치와 자금 조달 역할을 맡을 것으로 예상된다.
이번 인선으로 SK하이퍼는 정석근 대표이사 CEO겸 AIDC 통합추진단장을 비롯한 C레벨 인선을 마무리했다.
SK하이퍼 관계자는 "SKT, SKB, SK하이퍼가 하나의 목표로 나아갈 실행 체계를 갖추게 됐다"라며 "원팀으로 AI DC 사업을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com