정부, 2029년 100큐비트 양자컴 확보·2030년 달 착륙선 발사 추진

AI 핵심 요약beta
- 정부는 12일 SMR·핵융합 등 7대 SEED를 선정했다.
- 2029년 100큐비트 QPU를 확보하고 달 착륙선을 발사한다.
- 2035년까지 우주·양자·공급망 초격차를 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2029년 100큐비트 양자컴 확보
2030년 달 착륙선 발사 추진
핵심광물·소부장 R&D 5년간 10조원 투입
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 정부가 10~20년 뒤 한국 경제를 떠받칠 미래성장동력으로 소형모듈원자로(SMR)와 핵융합, 양자, 우주·항공 등 7대 첨단기술을 선정했다. 이를 통해 오는 2029년 오류정정이 가능한 100큐비트급 양자프로세서(QPU)를 확보하고 2030년 민간 주도의 국내 최초 달 착륙선(700㎏급) 발사에 나선다.
과학기술정보통신부는 12일 청와대 충무실에서 관계부처 합동으로 '미래성장동력 7대 SEED 보고회'를 열고 이 같은 추진 방안을 발표했다. SEED는 파괴적 혁신을 위해 전략적 투자가 필요한 미래 성장엔진(Strategic Emerging Engines for Disruptive innovation)을 뜻한다.
7대 SEED는 ▲미래 청정에너지(SMR·핵융합·한계돌파형 재생에너지) ▲차세대 프론티어(양자·우주항공·첨단바이오) ▲첨단 공급망(핵심광물 및 소재·부품·장비) 등 3개 분야로 구성된다. 현재 주력산업의 초격차만으로는 지속 가능한 성장을 담보하기 어렵다는 판단에서다.
청정에너지 분야에서 SMR은 2027년 민·관 합동 상세설계에 착수해 경수형은 2035년 상용화, 비경수형은 2030년대 건설에 들어간다. 비경수형은 개발 초기부터 민·관 공동 출자 특수목적법인(SPC)을 설립하고, 2030년까지 기술중립-성능기반형 규제체계를 완비한다. 핵융합은 2035년까지 '한국형 혁신 핵융합로'를 건설해 2030년대 말 전력 생산을 실현하고, 2040년대 상용 전력공급을 목표로 상용로 건설도 병행한다. 재생에너지는 효율 35% 이상 페로브스카이트 탠덤셀 상용화, 20MW급 이상 초대형 풍력 터빈, 50~100MW급 대규모 수전해 실증 등이 추진된다.
프론티어 분야에서 양자는 2029년 100큐비트 QPU 확보에 이어 반도체 파운드리 대기업 중심의 SPC인 「K-퀀텀 파운드리」를 통해 10년 내 양자칩 제조역량 1위를 노린다. 우주·항공은 2029년 달 궤도 통신위성, 2031년 우주과학탐사선, 2032년 1800㎏급 달 착륙선을 잇달아 발사하고 한국형 저궤도 위성통신망을 2035년까지 완성한다. 첨단바이오는 2030년까지 암 특화 AI 모델·자율실험실·바이오파운드리 등 AI바이오 인프라를 구축하고, 생각만으로 글자 입력이 가능한 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 제품을 2035년까지 상용화한다.
공급망 분야를 맡은 산업통상부는 10대 핵심광물 재자원화율을 2030년까지 20%로 확대하고, 국내생산 불가품목의 비축품목을 24종에서 29종으로, 비축물량을 최대 180일에서 365일로 늘린다. 역량강화 필요품목에는 5년간 10조원 규모의 연구개발(R&D)을 투입하며 이 중 5조원은 '15대 함께성장 프로젝트'에 배정된다.
정부는 부총리를 중심으로 한 민·관 합동 '(가칭)미래개척추진단' 구성을 추진하고 과학기술관계장관회의에서 프로젝트별 로드맵을 점검한다. 대학 블록펀딩 도입, 출자 방식 '투자형 R&D' 신설 등 산·학·연 체질 개선도 병행한다.
biggerthanseoul@newspim.com