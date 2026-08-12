깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/12)

AI 핵심 요약beta
- TOWA, 8월12일 HBM 후공정 몰딩 장비를 장악했다
- 엔비디아 CDS 하락하고 AI 해명 효과가 나타났다
- 라쿠텐·온홀딩 실적 부진에 주가 급락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월12일 제공한 콘텐츠입니다.
[반도체 진주, 일본서 캐다] TOWA ①HBM 후공정 핵심, 몰딩 장비 과반 장악
[미국 특징주] 엔비디아 CDS 프리미엄 하락...AI 금융 계획 해명 효과
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AI가 위협? 오히려 기회 TWLO ① 단순 API에서 AI 플랫폼으로
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[글로벌 특징주] 온홀딩, 2분기 실적 부진에 주가 사상 최대 낙폭
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