카카오, 뷰티 사업자 대상 커뮤니티 5기 모집

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 9월 6일까지 뷰티 사업자 모집했다.
- 5기는 9월 29일부터 11월 3일까지 6주간 진행했다.
- 실습형 교육과 네트워킹, 무상캐시를 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 헤어, 네일, 피부관리 등 뷰티 업종 사업자를 대상으로 '카카오비즈니스 사장님 커뮤니티' 5기 참가자를 모집한다. 9월 6일까지 지역 기반 예약형 뷰티 매장을 운영하는 사업자라면 신청할 수 있다.
이 프로그램은 카카오비즈니스 서비스 활용법을 배우고 동종 업계 사업자들과 경험을 공유하는 소상공인 성장 프로그램이다. 카카오는 매년 무료로 맞춤형 마케팅 교육과 교류 기회를 제공한다.
9월 10일 참가자를 선정해 발표하며 9월 29일부터 11월 3일까지 6주간 진행된다. 기본 기능은 사전 영상으로 학습하고 온라인 실시간 교육에서는 카카오 실무자에게 뷰티 업종 사례와 활용법을 배운다. 참가자는 매주 배운 내용을 자신의 매장에 직접 적용해볼 수 있다.
심화 학습을 원하는 참가자를 위해 선택형 프로그램도 신설했다. 카카오톡 채널 운영과 홍보 전략을 다루는 '참여형 스터디'와 숏폼 콘텐츠 기획·촬영·활용법을 배우는 '실습형 특강' 중 선택할 수 있다.
프로그램 참가자에게는 동종 업계 사업자와의 네트워킹 기회와 카카오비즈니스 무상캐시를 제공한다. 프로그램 종료 후에는 우수 활동 사례를 선정해 시상한다.
카카오는 지난 5월부터 6월까지 웰니스·스포츠 업종 사업자를 대상으로 4기를 운영했다. 당시 참가자 만족도는 5점 만점에 4.67점이었으며, 96.3%가 긍정적으로 평가했다.
황준연 카카오비즈니스 도메인 리더는 "5기는 카카오비즈니스를 활용해 각 매장에 맞는 운영 방식을 찾을 수 있도록 실습과 교류 기회를 강화했다"며 "앞으로도 현장 의견을 적극 반영해 다양한 업종의 사업자에게 실질적인 도움이 되는 프로그램 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.
origin@newspim.com