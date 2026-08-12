카카오뱅크, '우리아이통장·적금' 이용자 80만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 12일 우리아이통장·적금 누적 80만명을 돌파했다고 밝혔다.
- 우리아이통장은 출시 10개월 만에 가입 계좌 41만좌를 넘겼다.
- 간편 개설과 공동관리 기능으로 부모·자녀 이용이 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우리아이적금 최고 연 7% 금리 제공
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 부모와 자녀의 연결을 콘셉트로 선보인 수신상품 '우리아이통장'과 '우리아이적금'의 누적 이용자 수가 출시 10개월 만에 80만 명을 넘어섰다고 12일 밝혔다.
카카오뱅크는 지난해 9월 미성년 자녀를 둔 부모가 자녀 명의 계좌를 수월하게 개설할 수 있도록 '우리아이통장'과 '우리아이적금'을 선보였다. 이 중 '우리아이통장'은 누적 가입 계좌 수 41만 좌를 넘어섰다.
특히 올해 상반기 카카오뱅크에 유입된 신규 고객 약 100만 명 중 21만 명이 가입해 신규 이용자 5명 중 1명 이상이 해당 상품을 통해 진입한 것으로 파악됐다.
'우리아이통장'은 별도의 서류 제출 없이 대화형 인터페이스로 개설할 수 있는 점이 특징이다. 계좌를 개설한 부모가 초대 링크를 공유하면 부모 각자의 휴대폰에서 자녀 계좌를 공동 관리할 수 있으며 자녀 명의 휴대폰이 있는 경우 자녀가 직접 내역을 확인하는 기능도 지원한다.
절차의 간편성과 공동 관리 기능에 힘입어 어린 자녀를 둔 고객 가입이 이어졌다. 자녀 연령대는 ▲영유아(0~6세) 44% ▲초등학생 39% ▲중학생 17% 순으로 집계됐다. 부모 연령대는 ▲40대 49% ▲30대 이하 47% ▲50대 이상 4%였으며, 자녀 계좌를 관리하는 고객 10명 중 7명은 어머니로 나타났다.
아울러 부모와 자녀가 금융 일상을 기록할 수 있는 소통 기능도 탑재됐다. 부모가 입출금 시 메시지와 이모지를 남기면 자녀가 확인 후 반응을 표시할 수 있고 서비스 화면을 자녀 사진으로 꾸며 성장 과정을 기록하는 기능도 제공된다.
함께 출시된 '우리아이적금'은 기본금리 연 3%에 자동이체 우대금리 연 4%포인트(p)를 더해 최고 연 7% 금리를 적용한다. 만기는 12개월, 월 납입 한도는 최대 20만 원이다. 만기 시 자녀가 만 18세 미만이면 자동 연장할 수 있어 장기 자산 관리에 활용 가능하다.
카카오뱅크 관계자는 "가입 절차 편의성과 가족 간 소통 기능이 호응을 얻으며 이용자가 꾸준히 늘고 있다"며 "향후에도 부모와 자녀를 연결하고 자녀의 금융생활을 지원하는 서비스를 지속 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com