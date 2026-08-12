경찰, '주사이모 의혹' 샤이니 키·입짧은햇님 소환 조사

AI 핵심 요약beta
- 샤이니 키와 입짧은햇님이 지난달 초 경찰 조사를 받았다.
- 두 사람은 주사 이모에게 불법 의료행위를 받은 혐의다.
- 경찰은 박나래 사건과 함께 병합해 수사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 이른바 '주사 이모'에게 불법 의료행위를 받은 혐의를 받는 샤이니 멤버 '키(본명 김기범)'와 유튜버 '입짧은햇님(본명 김미경)'이 경찰 조사를 받았다.
12일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 초 의료법 위반 등 혐의를 받는 키와 입짧은햇님을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이들은 비의료시설에서 '주사 이모'로 불리는 이모 씨에게 수액 주사, 항우울제 처방 등 불법 의료행위를 받은 혐의를 받는다.
이씨는 방송인 박나래 씨에게 불법 의료행위를 제공한 혐의를 받는 '주사 이모'로 잘 알려진 인물이다. 박씨 역시 같은 혐의로 지난 5월 강남경찰서에서 피의자 신분으로 조사받았다.
이씨는 국내 의사 면허가 없는 비의료인으로 이들에게 수액 주사를 놓고 항우울제를 처방한 혐의로 지난 2월 경찰 조사를 받았다. 앞서 경찰은 지난해 말 이씨의 출국을 금지하고 거주지 등을 압수수색했다.
강남경찰서는 이들 3명의 사건을 병합해 수사 중이다. 당초 입짧은햇님에 대한 고발장은 지난해 12월 서울 마포경찰서에 접수됐지만 이후 강남경찰서로 이첩됐고 키에 대한 고발장은 올해 초 강남경찰서에 접수됐다.
한편 지난해 12월 의혹이 불거지자 키와 입짧은햇님은 진료 받은 사실을 인정하고 방송활동을 중단했다. 이 중 키는 지난 6월 활동을 재개했다.
lahbj11@newspim.com