바이어 발굴부터 결제 위험까지…정부, 구미 방산기업 맞춤형 지원

AI 핵심 요약beta
- 정부가 12일 구미 방산기업 수출 지원을 강화했다
- 구미서 간담회 열고 해외 진출 애로를 들었다
- 바이어 발굴·무역보험·물류비를 맞춤 지원했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 경북 구미 방산기업의 해외시장 진출을 돕기 위해 바이어 발굴, 무역보험, 물류비 지원 등 현장 맞춤형 수출 지원을 강화한다.
재정경제부 수출플러스지원단은 12일 경북 구미전자정보기술원에서 국방기술진흥연구소, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국무역보험공사 등과 함께 '방산혁신클러스터 수출기업 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 구미의 정보통신기술(ICT)·전자산업 기반과 방산기술을 연계해 육성 중인 방산기업들이 해외 진출 과정에서 겪는 애로사항을 듣고 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
참석 기업들은 신규 해외 거래처 발굴의 어려움, 방산사업 장기화에 따른 결제 위험, 물류비 상승 등을 주요 애로사항으로 제시했다.
수출지원기관들은 방산 전시회·사절단 참가와 방산 수출 멘토링을 지원하고, 해외 바이어 발굴 및 비즈니스 매칭 서비스를 제공하기로 했다. 또 장기사업의 결제 리스크에 대비한 무역보험 제도와 수출 물류 지원사업도 설명했다.
배정훈 부단장은 "지역의 우수한 기술력을 갖춘 기업들이 글로벌 방산시장에 적극 진출할 수 있도록 현장의 애로를 지속적으로 발굴하고, 정부와 수출지원기관이 민관 합동 원팀으로 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.
wideopen@newspim.com