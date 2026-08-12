공공 모바일 앱, 국민이 직접 평가한다…행안부 '국민평가단' 360명 모집

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 12일 공공앱·웹 평가단 360명을 모집했다
- 평가단은 13일~28일 신청받고 9~11월 활동한다
- 49개 기관 모바일 서비스 편의·디자인을 점검한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 공공 모바일 애플리케이션(앱)과 웹사이트를 국민 눈높이에 맞게 개선하기 위해 국민 360명을 평가단으로 모집한다.
행정안전부는 주요 공공 모바일 서비스의 이용 편의성과 디자인을 국민이 직접 평가하는 '국민평가단' 360명을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.
모집 기간은 오는 13일부터 28일까지다. 인터넷과 스마트폰을 활용할 수 있는 만 19세 이상 국민이면 누구나 신청할 수 있다. 선발된 평가단은 9월부터 11월까지 3개월간 활동한다.
국민평가단은 공공서비스 개선 과정에 국민 참여를 확대하기 위해 지난 2023년부터 매년 운영하고 있는 제도다. 특히 올해는 국민의 공공서비스 이용 환경이 모바일 중심으로 변화한 점을 반영해 모바일 서비스를 중심으로 평가한다.
평가 대상은 49개 중앙행정기관이 운영하는 모바일 앱이다. 별도 앱을 운영하지 않는 기관은 모바일 웹사이트를 대상으로 이용 편의성과 디자인 등을 평가한다.
고령층과 디지털 취약계층의 목소리도 보다 적극적으로 반영한다. 기존에는 '60대 이상'으로 묶었던 연령대를 올해부터 '60대'와 '70대 이상'으로 세분화한다. 전맹인과 저시력자 등 시각장애인 평가단의 참여 비율도 확대한다.
평가에 성실하게 참여한 국민 가운데 일부는 '심층평가단'으로 별도 선정한다. 이들을 대상으로 공공 모바일 서비스를 이용하면서 느낀 구체적인 불편 원인과 개선 방안 등에 대한 심층 인터뷰도 진행할 예정이다.
평가 결과는 각 중앙행정기관에 전달해 모바일 서비스 디자인 개선과 기능 보완 등에 활용한다.
국민평가단의 연령대별 모집 인원과 평가 일정 등 자세한 내용은 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원 누리집에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.
황규철 행안부 인공지능정부실장은 "국민평가단은 국민이 공공 모바일 서비스를 직접 이용하며 느낀 불편을 가감 없이 전달하고, 서비스 개선에 참여하는 소중한 기회"라며 "올해는 70대 이상 어르신을 비롯한 다양한 국민의 목소리를 더욱 폭넓게 담아내는 만큼, 국민의 생생한 제언이 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 공공 모바일 서비스를 만드는 든든한 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com