금투협, '외환파생상품' 과정 개설…다음달 1일까지 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원은 12일 외환파생상품 과정 모집을 시작했다
- 과정은 FX스왑·CRS·IRS·옵션과 법규를 다뤘다
- 교육은 10월 13일부터 29일까지 6일간 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 금융투자협회 금융투자교육원은 외환 관련 업무 종사자를 대상으로 '외환파생상품' 집합과정을 개설하고 오는 9월 1일까지 교육생을 모집한다.
12일 금융투자교육원에 의하면 이번 과정은 선물환·외환(FX)스왑, 통화스왑(CRS)·금리스왑(IRS), 통화옵션 거래 사례와 외환 관련 법규 등을 학습해 외환파생상품 거래 전반에 대한 이해도를 높이고 리스크관리 역량을 강화할 수 있도록 구성됐다.
외환 분야 현업 전문가들이 강사로 참여해 실제 헤지·차익 거래 기법과 시장 관행 등을 사례 중심으로 설명한다. 트레이딩 현장과 내부통제 관련 부서 간 업무 연계에 대한 내용도 다룬다.
교육 대상은 금융투자회사의 외국환·외국환파생상품 거래 실무 종사자와 파생상품 영업, 채권·외환·원자재(FICC) 운용·세일즈, 내부통제 및 리스크관리 관련 업무 종사자 등이다.
교육은 오는 10월 13일부터 29일까지 총 6일간 24시간에 걸쳐 진행된다. 매주 화·목요일 오후 5시부터 9시 30분까지 서울 여의도 금융투자교육원에서 열린다.
winter1004@newspim.com