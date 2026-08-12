진매트릭스, 2분기 영업익 4억원·흑자 전환

AI 핵심 요약beta
- 진매트릭스가 12일 2분기 흑자전환을 밝혔다.
- 2분기 매출은 29억1000만원으로 15.6% 늘었다.
- 네오플렉스 수출 확대가 실적 개선을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오헬스 기업 진매트릭스가 올해 2분기 영업이익과 당기순이익 모두 흑자로 돌아섰다고 12일 밝혔다. 올 2분기 매출액은 29억1000만원으로 전 분기 대비 15.6%, 전년 동기 대비 8.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 3억9300만원, 당기순이익은 6억8900만원을 기록했다.
회사에 따르면 실적 성장의 핵심은 다중분자진단 제품 네오플렉스(NeoPlex) 제품군의 수출 확대다. 올 2분기 수출액은 12억2000만원으로 전년 동기 대비 96% 증가했으며, 전체 매출의 40% 이상을 수출로 창출했다.
감염성 질환 분야 네오플렉스 진단제품의 해외 매출이 전반적으로 증가했다. 인유두종바이러스(HPV) 진단제품 매출은 전년 동기 대비 266% 증가했고, 성매개감염(STI) 진단제품 매출은 113% 성장했다. 호흡기질환(RI) 진단제품군 매출도 전년 동기 대비 28% 증가했다.
진매트릭스는 멀티플렉스 유전자증폭기술(PCR)을 기반으로 성매개감염과 인유두종바이러스 진단제품, 호흡기제품군, 결핵 및 비결핵항산균 감염 다중진단 제품, 소화기 진단제품까지 포트폴리오를 확대하고 있다.
진매트릭스 관계자는 "네오플렉스 제품은 정확성과 뛰어난 다중진단 성능으로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있어 해외 시장에 안착할 수 있었다"며 "이러한 흑자전환 흐름이 지속될 것으로 보고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 해외 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고, 국가별 시장 특성에 맞는 마케팅과 고객서비스를 통해 수출 확대와 지속적인 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com