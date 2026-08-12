삼척시, 저소득층 연탄보일러 설치 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 13일부터 31일까지 연탄보일러설치 2차 지원사업을 모집한다.
- 저소득층 중 신규 설치·교체 가구가 대상이며 최근 3년 보조금 수혜자는 제외됐다.
- 가구당 최대 40만 원을 지원하며 신청은 주민센터 방문 접수로 받는다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 저소득층 대상의 난방비 부담 완화를 위해 '2026년 연탄보일러설치 2차 지원사업' 신청자를 오는 13일부터 31일까지 모집한다고 12일 밝혔다.
신청 대상은 연탄보일러를 신규 설치하거나 기존 보일러를 연탄보일러로 교체하는 가구로 삼척시에 거주하며 최근 3년간(2023년~2025년) 연탄보일러 설치 보조금을 받은 적 없는 저소득층이다. 수급자, 차상위 계층, 소년·소녀가정, 장애인, 만 65세 이상 고령가구를 포함한다.
신청 희망자는 신청서와 관련 서류를 주민등록 주소지의 읍·면 행정복지센터 산업팀 또는 동 행정복지센터의 행정민원팀에 방문해 제출해야 하며 세대주 성명으로 작성해야 한다.
신청자가 많을 경우 우선순위에 따라 선정하며 연탄보일러 설치에 대해 가구당 최대 40만 원의 보조금을 지원한다. 단 설치비용이 40만 원을 초과할 경우 실비로 지급된다.
한편 삼척시는 1998년부터 2025년까지 총 1만 5286가구에 연탄보일러 설치 지원을 완료했다.
onemoregive@newspim.com