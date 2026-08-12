와이씨켐, 상반기 영업이익 37억 기록… 흑자전환 성공

AI 핵심 요약beta
- 와이씨켐이 12일 상반기 매출 530억9378만원으로 흑자전환했다.
- 반도체 전자재료 판매 확대와 신제품 매출이 실적 개선을 이끌었다.
- 하반기에는 HBM·EUV 소재 확대와 5공장 증설에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 와이씨켐이 반도체 전자재료 판매 확대 및 고부가가치 신제품 매출을 반영한 결과 올해 상반기 흑자전환에 성공했다.
12일 반도체용 특수 소재 전문기업 와이씨켐에 따르면 올해 상반기 매출액이 530억9378만원으로 전년 동기 대비 40.2% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 37억1738만원을 기록해 지난해 상반기 23억5798만원의 영업손실에서 흑자 전환했다.
올 2분기 매출액은 270억6481만원으로 전년 동기 대비 약 43% 증가했으며 영업이익은 21억2072만원을 기록했다. 지난해 2분기에는 10억7488만원의 영업손실을 시현했다. 와이씨켐은 반도체 전방산업 회복과 함께 포토(PHOTO) 소재 등 반도체 전자재료 판매가 확대되고 고부가가치 신제품 매출이 반영된 데 따른 것이라고 분석했다.
포토 소재는 반도체 미세공정에서 회로 패턴을 형성하는 데 사용되는 전자재료로 와이씨켐은 포토 소재를 비롯한 반도체 공정용 전자재료 제품군을 확대하고 있다.
한편, 당기순이익은 파생상품 평가손실의 영향을 받았다. 2분기 당기순손실은 4억6553만원으로 신주인수권부사채(BW) 및 전환사채(CB)와 관련한 파생상품 평가손실이 15억6600만원 반영된 데 따른 것이다. 와이씨켐은 측은 주가 변동에 따라 기존 발행된 파생상품부채의 공정가치가 조정되면서 회계상 평가손실이 발생했다고 밝혔다.
해당 평가손실은 비현금성 회계상 비용으로 실제 현금 유출을 수반하지 않는 항목이다. 이에 따라 2분기 당기순손실에도 불구하고 1분기 실적을 포함한 상반기 누적 기준으로는 7679만원의 당기순이익을 기록했다.
와이씨켐은 하반기 차세대 반도체 소재 사업 확대도 추진한다. 고대역폭메모리(HBM)과 극자외선(EUV) 공정에 적용되는 전용 소재를 중심으로 관련 사업을 확대할 계획이다. 인공지능(AI) 반도체 시장 확대와 반도체 미세공정 전환에 대응해 차세대 공정에 적용되는 소재 제품군을 확대할 계획이다.
회사는 5공장 증설을 통해 생산능력을 확대하고 글루 클리너(Glue Cleaner)와 유리기판 소재 등 신규 제품의 양산을 준비하고 있다는 입장이다. 글루 클리너는 반도체 공정에서 접착제 잔여물 등을 제거하는 데 사용되는 소재이며 유리기판 소재는 차세대 반도체 패키징과 관련된 소재다.
와이씨켐 관계자는 "반도체 전방 업황 개선과 함께 당사가 추진해온 차세대 소재들이 시장 정착 단계에 진입했다"며 "신제품 양산과 공장 증설 효과가 본격화되는 하반기로 갈수록 수익성 개선 폭은 더욱 커질 것"이라고 설명했다.
winter1004@newspim.com