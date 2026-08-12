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정의선 현대차 회장 "경영진도 바이브 코딩해야"

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AI 핵심 요약

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  • 현대차그룹이 12일 AX 성과 발표회를 열고 AI 전환 전략을 공개했다.
  • 정의선 회장은 바이브 코딩 교육에 참여하며 경영진 주도 확산을 강조했다.
  • 차량 개발기간 단축과 피지컬 AI 인프라 구축에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임직원 80% 생성형 AI 활용…R&D·제조·서비스 전반 확산
AI로 車 개발기간 단축…새만금 AIDC·GPU 인프라도 구축

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 생성형 인공지능(AI)을 단순한 업무 보조 도구에서 차량 개발과 제조 공정을 바꾸는 핵심 수단으로 확대한다. 임직원 10명 중 8명이 생성형 AI를 업무에 활용하는 단계에 올라선 데 이어 앞으로는 AI를 활용해 차량 개발기간 자체를 단축하는 전사 차원의 혁신에 나선다.

정의선 현대차그룹 회장도 직접 '바이브 코딩' 교육을 요청하고 주요 경영진과 함께 실습에 참여했다. AI를 밑단의 실무 효율화에만 적용하는 것이 아니라 경영진부터 기술을 이해하고 조직 전체의 업무 구조를 바꾸겠다는 취지다.

12일 서울 양재동 현대자동차그룹 본사에서 열린 '현대차그룹 AX 성과 발표회'에서 주요 관계자들이 DX·AX 추진 과정과 성과에 대해 패널 토크를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

현대차그룹은 12일 서울 양재동 본사에서 '그룹 AX 성과 발표회'를 열고 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX) 추진 과정 및 향후 전략을 공개했다. 현대차그룹은 2019년부터 협업 시스템과 데이터 체계를 정비해 AI 활용을 위한 기반을 구축해왔다.

진은숙 현대차·기아 ICT담당 사장은 이날 "AI는 분명 중요한 기술이지만 기업이 활용해야 하는 도구이지 목적은 아니다"며 "중요한 것은 새로운 기술을 얼마나 빠르게 이해하고 현장에 적용해 개인의 성과를 조직의 성과로 연결하느냐"라고 말했다.

◆정의선 "나도 코딩하겠다"…경영진부터 AI 직접 체험

현대차그룹 AX 전략의 특징은 AI를 일부 개발 조직에 한정하지 않고 전사 업무 환경으로 확산했다는 점이다.

그룹은 2025년부터 자체 생성형 AI 플랫폼 'H Chat Pro'를 통해 임직원들이 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 외부 대규모언어모델(LLM)을 보안이 확보된 환경에서 활용하도록 하고 있다. 지난 7월 기준 사용자는 3만명을 넘어 현대차·기아 일반·연구직의 약 80%에 달했다.

최근에는 개발자가 아닌 일반 직원도 AI를 이용해 필요한 프로그램이나 AI 에이전트를 직접 만드는 단계로 활용 범위가 넓어졌다.

변화에는 정 회장의 의지가 작용했다. 진 사장에 따르면 정 회장은 경영진 대상 AI 교육을 논의하는 과정에서 직접 "코딩 교육을 했으면 좋겠다. 나도 코딩을 직접 하고 싶다"는 뜻을 전달했다.

진 사장은 "처음에는 '회장님까지 코딩을 하지 않으셔도 된다'고 말씀드렸는데 다시 연락해 '경영진이 바이브 코딩을 해야 AI 기술을 이해할 수 있는 것 아니냐'고 했다"고 소개했다.

정 회장은 교육 이후에도 경영진이 새로운 기술을 직접 이해해야 무엇을 AI로 해결할 수 있고 무엇을 해결할 수 없는지 판단할 수 있다는 점을 강조한 것으로 전해졌다.

진 사장은 "탑 레벨의 리더들이 기술 변화에 대한 이해와 수용성을 높이지 않으면 조직 전체의 변화를 이끌어내기 힘들다는 말씀을 지속적으로 하고 있다"고 전했다.

12일 서울 양재동 현대자동차그룹 본사에서 열린 '현대차그룹 AX 성과 발표회'에서 현대차그룹 관계자가 전사 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX) 전략을 설명하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆연구·공장까지 들어간 AI…70개 생산거점서 실제 성과

AI는 연구개발(R&D)과 제조 현장에서도 실제 비용과 시간을 줄이고 있다.

남양연구소의 '충돌안전 AI 어시스턴트'는 수십 년간 축적한 충돌 시험 결과와 이미지, 연구 자료를 한 번에 검색·분석할 수 있도록 만든 시스템이다. 기존에는 숙련 연구원의 경험에 의존했던 과거 사례 검색과 비교를 데이터 기반으로 전환하면서 관련 자료 탐색·검토 시간을 약 90% 단축했다.

생산 현장에서는 비전 AI가 차량 식별번호(VIN)를 읽고 실제 차량과 시스템에 등록된 정보를 자동으로 비교한다. 이 시스템은 울산·아산·전주 등 국내 공장을 넘어 미국·유럽·인도·아시아태평양 등 약 70개 글로벌 생산거점에 적용됐다. 현대차·기아는 이를 통해 연간 52억4000만원의 비용을 절감하고 있다고 밝혔다.

대차 이동 과정에는 강화학습 기반 AI를 적용했다. 설비 오류 등으로 부품 대차의 순서가 꼬이면 기존에는 작업자가 직접 이동시키면서 최대 수십 분씩 생산이 중단됐지만 AI가 최적 이동 경로를 계산하면서 중단 시간을 약 86% 줄였다.

현장 엔지니어가 AI 에이전트를 직접 개발하는 제조 특화 플랫폼 'E-FOREST: POLARIS'도 울산 전기차 신공장을 비롯한 주요 생산 현장에 순차 도입한다. 생산·품질·설비·물류 담당자가 자신의 경험과 노하우를 AI 에이전트로 구현해 다른 공장까지 확산시키는 구조다.

고객 접점도 달라지고 있다. 정비 지원 AI는 차량 증상과 오류 코드를 입력하면 관련 매뉴얼과 과거 정비 데이터를 분석해 대응 방안을 제시한다. 고객 리뷰 업무에서는 AI 도입 이후 건당 처리 시간이 평균 35분에서 5분으로 줄었고 현재 전체 리뷰의 85% 이상이 AI 기반으로 처리되고 있다.

12일 '현대차그룹 AX 성과 발표회'에서 현대차·기아 AX PMO분과 성화창 팀장이 발표하는 모습. [사진=현대차그룹]

◆"AI 에이전트가 문서 5000쪽 삭제"…시행착오도 AX 자산

AI 활용 범위가 빠르게 확대되면서 새로운 위험도 나타나고 있다.

진 사장은 이날 질의응답에서 비개발자가 만든 사내 AI 에이전트가 협업 플랫폼에 저장된 문서 약 5000쪽을 삭제한 사례를 공개했다. 문서는 복구됐지만 약 2박3일 동안 관련 업무에 영향을 받았다.

그는 이 사례를 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 논의했다고 소개하며 "비개발자가 에이전트를 만들어 백오피스 시스템에 붙였을 때 위험을 어떻게 관리할지가 굉장히 중요한 화두"라고 말했다.

이어 "기업에 'AX가 어디까지 갔느냐'고 물을 때 오히려 '어떤 사고를 겪어봤느냐'를 묻는다"며 "아무 사고도, 아무 문제도 없었다면 안 해봤다는 얘기일 수도 있다"고 말했다.

현재 현대차그룹은 H Chat Pro에 연결되는 외부 LLM도 기업의 프롬프트를 학습하지 않는 엔터프라이즈급 보안 체계를 제공하는지를 기준으로 선별하고 있다. 외부로 보내기 어려운 데이터를 학습해야 할 경우에는 내부 폐쇄망 기반 AI 플랫폼을 별도로 활용한다.

◆다음 단계는 '차량 개발기간'…피지컬 AI 인프라도 구축

현대차그룹은 앞으로 AI 혁신의 무게중심을 개별 업무 효율화에서 전사 핵심 프로세스 혁신으로 옮긴다.

지금까지는 현업에서 "이 업무를 AI로 줄여보자"는 식의 상향식 과제가 중심이었다면 앞으로는 회사 차원에서 목표를 정하고 전체 프로세스를 다시 설계하는 하향식 AX를 추진한다.

첫 번째 핵심 과제 중 하나가 차량 개발기간 단축이다. 진 사장은 "지금 소개한 과제들은 대부분 바텀업으로 올라온 프로세스 효율화였다"며 "이제부터는 기업의 목표를 정하고 탑다운 방식의 프로세스 이노베이션을 해야 한다"고 말했다.

이어 "그중 하나가 차량 개발기간을 단축하는 것"이라며 "이미 계획을 세워 진행하고 있고 요소별로 어떻게 기간을 줄일지, 기간 단축 과정에서 발생하는 리스크를 AI로 어떻게 해결할지 준비하고 있다"고 밝혔다.

피지컬 AI와 자율주행 등 제품 경쟁력과 직결되는 AI 기술은 자체 역량 확보에 나선다. 단순 사무·지원 업무에는 외부 AI 모델을 적극 활용하되 자율주행과 로보틱스 등 핵심 분야의 파운데이션 기술은 직접 투자해 확보한다는 전략이다.

이를 위해 새만금에 대규모 AI 데이터센터(AIDC)를 구축해 2029년 말~2030년까지 관련 인프라를 확보하고, 엔비디아와의 협력을 통해 필요한 GPU 물량도 마련한다는 계획이다.

현대차그룹은 현재 생산 이후의 데이터 파이프라인은 상당 부분 구축했지만 연구개발 데이터와 양산 데이터를 완전히 연결하는 작업은 아직 진행 중이라고 설명했다. 장기적으로 차량 설계부터 생산·품질·판매·정비까지 연결된 데이터가 피지컬 AI의 학습 기반이 되는 구조다.

진 사장은 "현대차그룹은 차량과 로보틱스, 제조와 서비스 현장 등 AI가 실제 세상과 만나는 가장 넓은 접점을 갖고 있다"며 "전 세계 수많은 공장에서 생산되는 제조 데이터가 가장 핵심적인 경쟁력"이라고 강조했다.

이어 "우리는 AI를 가장 많이 활용하는 회사가 되려는 것이 아니다"며 "전 세계에서 AI를 가장 제대로 활용하는 회사가 되는 것이 목표"라고 말했다.

chanw@newspim.com

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서울시 '기후동행패스' 15문 15답 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 9월 1일 대중교통 이용 시 환급 혜택이 적용되는 '모두의카드(기후동행패스)' 출시를 앞두고 서울시가 기존 기후동행카드 이용자들의 교통비 지원 혜택에 차질이 없도록 사전 안내를 시작했다. 서울시는 '기후동행패스' 전환 과정에서 시민 불편과 지원 혜택의 공백을 최소화하기 위해 기존 카드 운영을 1개월 연장한다. 따라서 30일권은 8월 31일까지 충전 가능하며, 충전한 카드는 최대 9월 29일까지 사용할 수 있다. 만료된 이용자는 '모두의카드'로 전환해야 한다. 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있으나, 10월 1일부터는 일반 교통카드로 전환돼 대중교통비 지원이 중단된다. 후불 카드 이용자들도 혜택을 받기 위해서는 모두의카드로 전환이 필요하다. 기후동행패스 [이미지=서울시] 다음은 기후동행패스와 관련한 궁금한 사항을 문답형식으로 정리했다. -정책 전환 이유는 ▲2024년 1월 서울시가 국내 첫 대중교통 무제한 정기권 '기후동행카드'를 출시했다. 2026년 1월 정부에서 기존 정률 환급제에 기후동행카드의 무제한 정기권 개념과 내용을 포함한 '모두의카드'가 출시됨에 따라 전국 대중교통 이용, 환급 혜택 강화, 서울시의 특화 서비스를 결합하고 혜택을 강화해 정책의 일원화를 추진한다. -기후동행카드 운영 기간은 ▲선불 카드 30일권은 8월 31일까지 충전할 수 있으며, 사용은 9월 29일까지 가능하다. 별도 충전이 필요 없는 후불 카드는 10월 1일부터 대중 교통비 할인 혜택이 없는 일반 교통카드로 전환된다. 기후동행카드의 단기권인 1·2·3·5·7일권은 지속적으로 운영될 예정이다. -교통카드 정책이 너무 복잡한데 ▲기후동행카드는 서울시가 추진한 서울시 내 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있도록 개발된 정기권이다. 모두의카드(K-패스)는 정부에서 추진하는 대중교통비 지원 사업으로, 전국에서 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공한다. 기후동행패스는 정부 사업인 모두의카드에 기후동행카드의 특화 서비스를 연계해 서울시민 대상으로 혜택을 강화한 정책이다. 기후동행패스 출시 전에 모두의카드, K-패스 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 혜택이 자동 적용된다. -카드 전환 시 혜택은 ▲모두의카드는 일반 기준 6만2000원 미만 이용 시 20% 환급, 6만2000원 이상 사용 시 차액분을 전액 환급해 주는 정책이다. 서울 대중교통 외 전국 대중교통을 이용할 수 있어 사용범위와 혜택이 강화된다. 모두의카드(기후동행패스) 카드 주요 사항 [자료=서울시] -반값 할인 혜택이 있다던데 ▲4~9월 모두의카드를 이용하는 경우 출퇴근 시차시간 이용 시 교통비 할인, 정액형 일반 기준 월 교통비가 3만원으로 적용되는 반값 할인 고유가 대책이 적용 중으로 추가적인 교통비 할인 혜택을 받을 수 있다. -기후동행패스 전환 시점은 ▲기존 발급된 모두의카드, K-패스 카드 등을 이용하는 서울시민은 9월 1일부터 자동으로 '기후동행패스'의 혜택이 적용되기 때문에 출시 전이라도 발급받아 이용하면 된다. 또 9월까지 모두의카드 이용 시 고유가 반값 할인이 적용돼 정액형 일반 기준 최대 약 3만원의 추가 교통비 할인 혜택을 받을 수 있어 빨리 전환할수록 좋다. -전환 시 청년 할인 혜택은 ▲9월 1일부터 만 35~39세 청년도 5만5000원 미만 사용 시 30% 환급, 5만5000원 이상 사용 시 정액 적용·환급 등이 적용된다. 9월까지 모두의카드 반값 할인 대책으로 최대 약 3만원의 대중교통비 할인 혜택을 적용받을 수 있다. -제대군인(~만 42세) 청년 할인, 따릉이 연계 할인, 문화시설 연계 할인 적용은 언제쯤 ▲제대군인 청년 할인 적용, 따릉이 연계 할인 등의 특화 서비스는 관계기관 협의와 시스템 개선이 필요하고, 문화시설 연계 할인은 조례 개정이 필요한 사항으로 관련 절차의 조속한 진행을 통해 연내 적용할 예정이다. -발급·사용법은 ▲모두의카드를 이용하고 있는 서울시민은 별도의 카드전환 없이 9월 1일부터 기후동행패스의 혜택이 적용된다. 신용·체크카드 형태의 모두의카드를 카드사를 통해 발급받은 경우, 수령 후 K패스 누리집에 카드를 등록하고 이용해야 익월부터 환급 혜택을 적용받는다. 편의점 등에서 구매한 선불형 모두의카드는 카드 발급기관 누리집이나 앱에 카드번호·환급계좌 등을 등록한 뒤 K패스 누리집에 등록해야 환급 혜택을 받을 수 있다. 모바일 앱으로 발급받은 선불 모두의카드도 발급기관 누리집이나 앱에 등록한 후 K패스 누리집에 등록해야 한다. 모두의카드(기후동행패스) 발급 방법(후불, 선불, 모바일) [자료=서울시] -무조건 매월 1일부터 이용해야 하는지 ▲아니다. 모두의카드(기후동행패스)가 매월 말일부터 쓴 대중교통비 기준으로 할인혜택을 적용하고 있으나, 아무 때나 K패스 누리집 등에 카드를 등록하고 사용한다면 해당 월에 사용한 금액 기준으로 환급 혜택을 적용받게 된다. 발급받거나 구매한 모두의카드 등을 필수로 K-패스 누리집에 개인정보·카드번호를 입력 후 사용해야 대중교통비 환급 지원을 받을 수 있다. -기존 실물 기후동행카드를 3000원 주고 구매했는데 환불이 가능한지 ▲9월부터 약 한 달 동안 서울시 내 주요 지하철역 12개소(서울역, 잠실, 사당, 선릉, 여의도, 성수, 가산디지털단지, 건대입구, 시청, 연신내, 노원, 홍대입구)에서 사용을 완료한 기존 기후동행카드를 반납할 경우 새로 출시된 기후동행패스 카드로 무상 교환해 주는 행사, 또 이미 카드를 전환한 시민들을 위해서는 커피 또는 편의점 쿠폰 교환 행사를 준비하고 있다. -기후동행패스도 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등에서 이용 가능한지 ▲불가하다. 모두의카드(기후동행패스)는 거주지를 기반으로 하는 대중 교통비 환급 지원 사업으로 서울 시민만 적용 대상이 된다. 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등의 시민들은 해당 지역의 모두의카드 서비스인 '더경기패스'로 전환이 필요하다. -단기권의 이용 범위는 ▲향후 단기권의 이용 범위는 서울 지역과 인천국제공항 하차가 적용되며, 기존의 김포, 고양, 과천, 구리, 성남, 하남, 남양주 등은 이용 가능 범위에서 제외된다. -기후동행카드 3만원 페이백 대책 신청은 언제까지 ▲지난 4~6월 고유가 대책의 일환으로 추진된 기후동행카드 30일권의 충전·만료 이용자 대상 3만원 페이백 신청은 오는 31일까지 티머니 카드&페이 누리집을 통해 신청 가능하다. -인터넷 사용이 어려운 고령자나 외국인이 페이백을 신청하려면 ▲65세 이상 어르신, 거주지 이전자, 외국인, 귀화·주민번호 변경자, 간편인증 수단 미소지자(만 14세 미만, 2G 휴대전화 이용자 등)를 대상으로는 우편·팩스·이메일을 통한 3만원 페이백 수기 신청도 받고 있다. 신청서 출력은 '티머니 카드&페이' 누리집 내 팝업 등을 통해 내려받을 수 있으며, 간단한 성명, 카드번호, 계좌번호, 거주지를 확인할 수 있는 초본(외국인의 경우 외국인사실증명서) 등을 첨부해 송부하면, 수기로 확인 후 페이백이 진행된다. kh99@newspim.com 2026-08-12 11:15
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李, 7대 첨단기술 직접 챙긴다 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 12일 첨단산업 경쟁력과 과학 기술력이 국력의 제1 지표임을 강조하며 7대 첨단기술 육성을 위해 정부가 뒷받침하겠다고 약속했다. 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열린 미래 성장 동력 '7대 시드(SEED)' 보고회를 주재했다. 이 대통령은 "인류 역사를 되돌아보면 언제나 한 발 앞서서 첨단 과학기술에 투자한 국가는 번영을 이뤘고 이를 소홀히 한 국가는 쇠퇴했다"고 다시 한 번 강조했다. 이날 보고회에서 논의한 7개 미래 성장동력 분야는 ▲소형모듈원전(SMR) ▲핵융합 ▲재생에너지 ▲양자 ▲우주·항공 ▲첨단바이오 ▲첨단 소재·부품 공급망이다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 열린 '미래성장동력 7대 시드(SEED) 보고회'에서 발언하고 있다. [사진=KTV] 2026.08.12 ◆"반도체 절호의 기회 'AI시대', 다음 먹거리 준비"  이 대통령은 "글로벌 기술 경쟁의 파고 앞에서 첨단 산업 경쟁력과 과학 기술력이야말로 경제력이고 또 안보력"이라고 강조했다. 이 대통령은 "첨단기술의 공통적인 특징은 기술교체 주기가 무척 빠르다는 점, 개인과 국가 모두 변화를 놓치면 소외된다는 점"이라며 "얼마 전까지 위기론에 시달리던 반도체 산업이 구조적인 초호황을 맞이하고 있다"고 진단했다. 이 대통령은 "반도체 산업이 만들어 준 절호의 기회를 활용해 인공지능(AI) 시대, 그 다음 먹거리를 미리 준비해야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 "오늘 함께 논의할 7가지 첨단 기술, '7대 시드 프로젝트'는 한국 경제의 차세대 성장 엔진인 동시에 국가의 핵심 전략자산이 될 것"이라며 "대한민국 대도약을 이끌어 낼 혁신 원동력이 될 것"이라고 역설했다. ◆"혁신 기업·과학 기술인, 정부가 확실히 뒷받침" 약속 특히 이 대통령은 "오늘 우리가 뿌린 첨단 기술의 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나서 새로운 메가 프로젝트로 자라나게 될 것"이라며 "전 세계가 대한민국의 새로운 도전을 지켜보고 있다는 마음가짐으로 국가의 미래를 위해 총력을 다해 달라"고 당부했다.  이날 보고회에 참석한 과학인과 기술인, 기업인, 투자자들에게 이 대통령은 "대한민국이 반도체 강국을 넘어 첨단 과학 기술 강국이자 인재 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다해 달라"며 말했다. 이 대통령은 "혁신 기업들과 혁신 과학기술인들이 자유롭게 시장을 개척하고 담대하게 도전할 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다"고 거듭 약속했다. pcjay@newspim.com 2026-08-12 14:59

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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